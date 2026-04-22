طرح صهیونیستی «خط زرد» در لبنان چیست و چه پیامدهایی دارد؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رژیم صهیونیستی در حال معرفی طرح جدیدی در لبنان موسوم به «خط زرد» است که در داخل خاک لبنان ترسیم خواهد شد. این گام نشان‌دهنده تلاش تل آویو برای بازتعریف صحنه امنیتی مرزی از طریق تکرار مدل غزه است.

تجربه خط زرد در غزه نشان می‌دهد که این طرح صهیونیستی به ارتش اشغالگر امکان داد تا کوچ اجباری ساکنان به مناطق خاص را تحمیل کند و ۵۲ تا ۶۰ درصد از مساحت نوار غزه را اشغال کرده و بمباران و تخریب سیستماتیک سایر مناطق را نیز دنبال کند.

شبکه خبری الجزیره در این رابطه می نویسد که داده‌ها نشان می‌دهد که در صورت اجرای این توطئه صهیونیستی در لبنان، حدود ۵۵ شهر و روستا خارج از این خط قرار می گیرند. به این ترتیب این روستاها تحت کنترل نظامی رژیم صهیونیستی قرار خواهند گرفت.

این نوار از الناقوره و مناطقی مانند الشمعیه، الشعب، بنت جبیل و العدیسه می‌گذرد. این طرح بازتاب یک تصور امنیتی گسترده‌تر است که بر اساس اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مورد ایجاد یک منطقه امنیتی از جنوب لبنان تا حوض یرموک در سوریه مطرح شده و هدف از آن اتصال مناطق مرزی در یک منطقه حائل و پیوسته است. این گام با عملیات کوچ اجباری اهالی صدها روستا به شمال رودخانه لیتانی همراه است.

سرتیپ حسن جونی، کارشناس نظامی و استراتژیک در خصوص این طرح توضیح می دهد که خط زرد در دکترین رژیم صهیونیستی تنها یک اقدام تاکتیکی نیست، بلکه به عنوان ابزاری برای بازتعریف موقت مرزها و مرتبط کردن آن با شرایط سیاسی و نظامی جدید دنبال می شود.

به گفته جونی، اجرای این مفهوم در جنوب لبنان به معنای مرتبط کردن آن با پرونده سلاح حزب‌الله است که این خط را به ابزاری برای فشار استراتژیک بر این حزب تبدیل می‌کند.

طبق این مدل، منطقه بین خط آبی و خط زرد، به یک منطقه آتش آزاد تبدیل می‌شود، به این معنی که از ساکنان خالی شده و به یک میدان عملیات باز تبدیل می‌شود که به عنوان خط دفاعی پیشرفته و نقطه شروع برای عملیات تهاجمی احتمالی استفاده می‌شود.

این کارشناس مسایل لبنان با اشاره به عملیات حمله به نیروهای موقت سازمان ملل (یونیفل) در جنوب لبنان که منجر به کشته شدن یک سرباز فرانسوی و زخمی شدن سه نفر شد، گفت که این حادثه در چارچوب محیط متشنجی که منطقه در آن قرار دارد، رخ می‌دهد و احتمال می‌دهد که نتیجه یک درگیری میدانی در شرایط کنونی باشد.

حسن جونی می افزاید که حزب‌الله ادامه مقاومت را به بقای حضور اسرائیل در داخل خاک لبنان مرتبط می‌داند و تأکید می‌کند که با هیچ گونه نقض آتش‌بس مماشات نخواهد کرد و همانند گذشته به پاسخگویی بازخواهد گشت.

جونی معتقد است که رویکرد اسرائیل در قبال جنوب لبنان از این دیدگاه نشأت می‌گیرد که وجود حزب‌الله یک تهدید مستقیم برای امنیت ملی است که با وجود تداخل آن با تحولات منطقه‌ای مانند تشدید تنش‌ در تنگه هرمز، ابعاد ویژه ای به این پرونده می دهد.

روزنامه الکترونیکی رأی الیوم نیز در مقاله ای نوشت که خط زرد به عمق ۸ تا ۱۰ کیلومتر در خاک لبنان امتداد دارد و نوار مرزی را به «منطقه حائل» تبدیل کرده است. این طرح صرفاً یک عملیات نظامی برای هدف قرار دادن سکوهای موشکی نیست، بلکه یک «نسل‌کشی جغرافیایی» به شمار می رود که شامل تخریب کامل ۵۵ روستای جنوبی و آواره کردن ساکنان آنها است و این منطقه را به مکانی خالی از سکنه تبدیل می کند. این بزرگترین تغییر جمعیتی است که دومین کشور عربی از زمان فاجعه فلسطین در سال ۱۹۴۸ شاهد آن بوده است.

این طرح صهیونیستی با محوریت «زمین در برابر سلاح» و برای افزایش فشارهای بین المللی حد اکثری به لبنان دنبال می شود تا روند صهیونیستی خلع سلاح حزب الله را تکمیل کند.