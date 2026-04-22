به گزارش خبرنگار مهر، حسن ترکمانی صبح چهارشنبه در آیین کلنگ زنی احداث استخر دانش‌آموزی شاهرود این پروژه را افزوده شدن سرانه ورزشی برای دانش آموزان عنوان کرد و اظهار داشت: این استخر در مجتمع ورزشی حضرت علی بن ابی‌طالب (ع) آموزش و پرورش شاهرود ساخته می شود.

وی با اشاره به اینکه این پروژه زیربنای یک هزار و ۲۵۰ متر مربع را دارا است، ادامه داد: محوطه‌ سازی مجموعه نیز به مساحت یک هزار و ۶۴۲ مترمربع است.

مدیر کل نوسازی مدارس استان سمنان با اشاره به اینکه اسکلت سازه از نوع بتنی است، اظهار داشت: این مجموعه شامل استخر بزرگسالان، استخر کودکان، سونا، جکوزی، رختکن‌ها، فضاهای اداری و اتاق‌های مدیریتی است.

ترکمانی اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌ گرفته هزینه اجرای اولیه این پروژه به میزان، ۲۵ میلیارد تومان برای سال جاری تخصیص یافته است.

وی از نقش خیران در تسریع پروژه های آموزشی تقدیر کرد و افزود: با تخصیص منابع لازم امیدواریم این پروژه به زودی به افتتاح و بهره برداری برسد.