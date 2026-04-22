آزادی ۳۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، ستاد دیه لرستان با یاری خداوند و همت بلند خیرین، موفق شد تا گره از کار ۳۰۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد باز کند.
وی گفت: این آمار که شامل ۲۷۶ مرد و ۲۴ زن است، نشاندهنده تلاش شبانهروزی این مجموعه برای بازگرداندن افراد به کانون گرم خانواده است.
بدهی ۹۶ میلیاردی زندانیان جرایم غیرعمد در لرستان
رئیسکل دادگستری لرستان، با تفکیک این آمار، به سهم ۱۹۶ نفری محکومین مالی، ۸۵ نفری بدهکاران مهریه، ۱۵ نفری که به دلیل عدم پرداخت نفقه در زندان بودند و همچنین چهار نفر مربوط به جرایم غیرعمد ناشی از دیه اشاره کرد و گفت: این ارقام، تصویری روشن از گستره فعالیتهای ستاد دیه در رفع موانع قضایی و مالی این قشر آسیبپذیر ارائه میدهد.
حجتالاسلام شهواری، افزود: یکی از بزرگترین موانع پیش روی زندانیان جرایم غیرعمد، حجم بدهیهای آنها است. در سال گذشته، مجموع بدهی این ۳۰۰ نفر از زندانیان آزاد شده، رقمی معادل بیش از ۹۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.
وی گفت: این مبلغ، نشاندهنده عمق مشکلات مالی است که این افراد با آن دستوپنجه نرم میکردند و رهایی از آن، جز با حمایتهای گسترده ممکن نبود. ستاد دیه با شناسایی این افراد و پیگیری مستمر، توانسته است این سد بزرگ را بشکند و زمینه بازگشت آنان به جامعه را فراهم سازد.
۶۰ میلیارد تومان توسط شاکیان بخشیده شد
رئیسکل دادگستری لرستان، بیان کرد: برای تحقق این امر مهم، منابع مالی متنوعی به کار گرفته شده است. آورده نقدی خانواده مددجویان که نشاندهنده تلاش خود خانوادهها برای تأمین بخشی از بدهی است، مبلغی حدود دو میلیارد تومان بوده و تسهیلات بانکی به مبلغ بیش از هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از سوی بانک عامل پرداخت شده است.
حجتالاسلام شهواری، بیان داشت: عامل کلیدی دیگر در این میان، گذشت شاکیان بوده که با بزرگواری خود، مبلغ بیش از ۶۰ میلیارد تومان از مطالبات خود را بخشیدهاند.
وی عنوان کرد: علاوه بر این، بخش قابلتوجهی از بدهیها، معادل بیش از ۸۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، مربوط به اعسار بوده که ناتوانی مالی بدهکاران را نشان میدهد و با حکم قضایی و مساعدت ستاد دیه، مورد رسیدگی قرار گرفته است.
کمک ۲۴ میلیاردی خیرین برای آزادی زندانیان
رئیسکل دادگستری لرستان، ادامه داد: در راستای تأمین منابع مالی موردنیاز برای آزادی زندانیان، ستاد دیه توانسته است با حمایت و کمکهای خیرین مبلغی بالغ بر بیش از ۲۴ میلیارد تومان، نقش بسزایی در تکمیل چرخه حمایتی و آزادی این ۳۰۰ نفر ایفا کرده است.
حجتالاسلام شهواری، با قدردانی از تمامی دستاندرکاران، خیرین و تلاش همکاران قضایی، ابراز امیدواری کرد که با حمایتهای مستمر خیرین و ترویج فرهنگ گذشت و مصالحه و کمک به همنوع، شاهد جامعهای باشیم که هیچ زندانی جرائم غیرعمدی به دلیل ناتوانی مالی در بند گرفتار نباشد.
