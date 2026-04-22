به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسداله جولایی، رئیس هیات امناء ستاد دیه با صدور پیامی، ضمن تقدیر از دلاورمردیهای ارتش جانبرکف، سپاه پاسدار حقیقی اسلام و غیورمردان پرتلاش نیروی انتظامی در دفاع مقتدرانه و ماندگار ملی، با تمجید از حضور تاریخی و فراموشنشدنی مردم نجیب ایران اسلامی در شبها و روزهای سپری شده از جنگ رمضان، پیروزی بر دشمن را یک وعده الهی و حتمی توصیف کرد.
متن پیام رئیس هیات امناء و نایبرئیس هیات مدیره ستاد مردمی دیه کشور به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در پیچ تاریخی حساس یک تمدن هفت هزار ساله و در بُحبوحه اخبار جدید جنگ با جبهه استکبار، اینجانب و به نمایندگی تمام همکاران خدوم خود در ستاد مردمی دیه، همسو با اراده راسخ میلیونها ایرانی دلیر و مبعوثشده در طرح صیانت از تمامیت ارضی این خاک مقدس اعلام آمادگی نموده و همیار نیروهای مسلح در این خروش تاریخی و مقتدرانه هستیم.
به راستی دفاع از این مرز و بوم، دیگر پاسداری صرف از یک جغرافیا نیست؛ شرایط روز جامعه ثابت نموده دفاع نورانی خیل ایرانیها بابت جایگاهشان در آینده این گیتی و معادلات جهانی است.
امروز لبیک به پویشی موسوم به «جانفدا» تنها در اعلام جاننثاری برای حفاظت از میراث آباء و اجدادی خلاصه نشده و اثبات مسائلی چون هویت، آرمانخواهی و مسائل هستیشناختی در آن ظهور و نمود دارد.
تحیت الهی بر آن رهبر شهید که در سایهسار ولایت چنین بزرگمردی امروز کشوری که مورد تهاجم ایادی یمین و یسار شیطان بوده نه تنها مغلوب نبرد نیست، بلکه به برکت خون پاکترین انسانهای زیسته در این سرزمین دست برتر را دارد.
ما به این حقیقت باور داشته و به استناد آیه ۶۰ سورهی مبارکه روم که صراحت دارد «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لا یَسْتَخِفَّنَّکَ الَّذینَ لا یُوقِنُونَ» یقین داریم طبق وعده الهی هیچ مقاومت مقدسی، فرجامی جز پیروزی و ظفر نخواهد داشت.
شایان ذکر است افزون بر این اجماع صد در صدی در پیوستن به پویش «جانفدا» از ابتداییترین روزهای شکلگیری این حرکت ملی ، مدیران، کارکنان و همیاران نمایندگیهای ستاد دیه در استانها نیز به این دعوت لبیک گفته و به اقیانوس عظیم مردمی در دفاع همهجانبه از تمامیت ارضی میهن اسلامیمان پیوستهاند.
