به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، با تلاش شبانهروزی متخصصان صنعت برق، عملیات جبران خرابیها و جایگزینی تجهیزات آسیبدیده شبکه برقی ناشی از جنگ رمضان، پیش از فرا رسیدن اوج گرما در حال انجام است تا از افزایش خاموشیها جلوگیری شده و رفاه مشترکان حفظ شود؛ اما ناترازی تولید و مصرف همچنان همکاری جدی مردم در مدیریت مصرف برق را میطلبد.
در همین راستا محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر درباره وضعیت خرابیهای شبکه برق بیان کرد: خرابیهای ما دو دسته بودند؛ یکسری خرابیها همانجا توسط همکاران برطرف شد و شبکه به حالت عادی برگشت. اما یکسری خرابیها از جنس آسیب به تجهیزات و شبکهها بود. این موارد در همان زمان توسط همکاران از طریق مانور شبکه و جابجایی بار روی خطوط همجوار مدیریت شد و مشترکان مجدداً برقدار شدند، اما در این بازه زمانی نیازمند جایگزینی تجهیزات و رفع خرابیهای ناشی از این آسیبدیدگیها هستیم.
ذبیحی ادامه داد: همکاران تمام تلاش و نهایت همکاری را به کار گرفتهاند تا پیش از فرا رسیدن اوج گرما این خرابیها جبران و تجهیزات آسیبدیده جایگزین شود تا از این محل شاهد افزایش خاموشیها و وارد شدن فشار مضاعف به مردم و مشترکان عزیز نباشیم.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به شرایط تولید و مصرف برق اظهار کرد: از این محل نگرانی جدی نداریم، اما همچنان مسئله ناترازی بین تولید و مصرف وجود دارد و با توجه به شرایطی که داریم، امسال نیز نیازمند همکاری جدی مردم هستیم. بهویژه برای تابستان پیشرو به همکاری بیشتری نیاز داریم. با توجه به شرایطی که برای برخی واحدهای تولیدی به وجود آمده است، امیدواریم با همکاری مردم در مصرف بهینه، حذف بدمصرفیها و استفاده درست از برق بتوانیم تابستان را پشت سر بگذاریم.
