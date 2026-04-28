به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو، عظیم اعتمادی، مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه بخش مهمی از فرایند راه‌اندازی این واحد نیروگاهی در دوران جنگ رمضان انجام شده است، گفت: با وجود تهدیدات مکرر دشمنان کشورمان مبنی بر تجاوز به تاسیسات صنعت برق، همکاران این پروژه با تلاشی غیرتمندانه و بی‌وقفه موفق شدند مراحل نصب و راه‌اندازی این واحد گازی را تنها در مدت ۹۹ روز به پایان رسانده و رکورد ملی جدیدی در این زمینه به ثبت برسانند.

وی با تاکید بر اینکه این واحد ۳۳ روز زودتر از برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده به شبکه برق کشور متصل شده است، بیان کرد: پیش از این کمترین مدت زمان نصب و راه‌اندازی یک واحد گازی نیروگاهی در کشور مربوط به فاز نخست این طرح و در بازه زمانی ۱۳۰ روز بوده که آن رکورد نیز در میانه جنگ ۱۲ روزه به ثمره رسیده بود.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی به مشخصات فنی این پروژه اشاره کرد و افزود: طرح توسعه نیروگاه نکا شامل دو واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی و یک واحد بخار ۱۸۰ مگاواتی سیکل‌ترکیبی است که با هدف کاهش ناترازی برق استان مازندران تاکنون دو واحد گازی آن به شبکه برق کشور متصل شده است.

اعتمادی با اشاره به اینکه این طرح با حجم سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان اجرایی شده است، اضافه کرد: افزایش ظرفیت تولید برق منطقه، ارتقای پایداری شبکه برق کشور، اشتغال‌زایی، توسعه دانش فنی نیروگاه‌های حرارتی و پاسخ به رشد مصرف برق ناشی از توسعه صنایع، کشاورزی و مصارف خانگی از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح توسعه نیروگاه نکا است.

وی با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه نکا با تکمیل این پروژه سیکل‌ترکیبی جدید به دو هزار و ۷۶۰ مگاوات خواهد رسید، گفت: راندمان این واحدهای جدید در حالت سیکل‌ترکیبی بیش از ۵۳ درصد برآورد می‌شود.

اعتمادی با تاکید بر اینکه این پروژه برای ۲۱۰ نفر به صورت مستقیم و برای یک‌هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال‌زایی غیرمستقیم به همراه داشته است، خاطرنشان کرد: این دستاورد تنها یک عدد در کارنامه فعالیت‌های فنی نیست؛ بلکه سرود ایستادگی در میان آتش جنگ است تا ثابت کند چرخ‌های توسعه این مرز و بوم، حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی با تکیه بر دانش فنی و غیرت ایرانی پرشتاب‌تر از همیشه می‌چرخد.