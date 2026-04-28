بازار، تأثیر جنگ بر قیمت انرژی را دست کم گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نفت، فرانچسکو گاتی، رئیس امور مالی شرکت انی ایتالیا، با اشاره به اینکه جنگ علیه ایران تأثیری بیشتر و ماندگارتر بر قیمت نفت و گاز خواهد داشت، اعلام کرد که این گروه انرژی برآورد خود را درباره قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۶ میلادی از ۷۰ دلار به ۸۳ دلار به ازای هر بشکه افزایش داده است.

وی افزود: موضوع این بحران تنها دستیابی به نوعی آتش‌بس یا پایان آن نیست، بلکه آغاز به‌کار دوباره بسیاری از زیرساخت‌ها و تأسیسات تولیدی است، بنابراین دستیابی به این هدف زمان‌بر خواهد بود.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد این تنش‌ها بسیار تأثیرگذارتر از ارزیابی احتمالی بازار باشد.

این تنش‌ها عرضه انرژی جهان را به‌شدت محدود کرده، به طوری که تردد از تنگه هرمز، مجرای عبور حدود یک‌پنجم جریان نفت و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) جهان، مختل شده است.

داده‌های گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG) نشان داد که میانگین قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در سه ماه نخست سال جاری میلادی ۷۸ دلار و ۳۸ سنت برای هر بشکه بود که نسبت به سه ماه قبل از آن ۲۴ درصد افزایش داشته است.

داده‌های بورس بین‌المللی لندن (ICE) هم نشان داد که میانگین قیمت گاز شاخص تی‌تی‌اف هلند برای تحویل در ماه آینده در سه ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۴۰ یورو و ۱۵ سنت در هر مگاوات ساعت رسید که نسبت به قیمت ۳۰ یورو و ۱۴ سنت در هر مگاوات ساعت در سه ماه چهارم ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

تحلیلگران همچنین عنوان کردند که اجرای عملیات تعمیر و نگهداری در پالایشگاه‌ها و فشار مداوم بر حاشیه سود بخش مواد شیمیایی انی از دلایل اصلی کاهش درآمد سه ماه نخست این شرکت بوده است.