به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت فهرست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‏پزشکی برای ورودی های سال تحصیلی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ را اعلام کرد. متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور در رشته های علوم پزشکی توجه داشته باشند فهرست دانشگاه های مورد تایید اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‏پزشکی در سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۵، برای ورودی های سال تحصیلی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ دارای اعتبار است.

پیش از این فهرست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ در این لینک https://edd.behdasht.gov.ir/uploads/۱۷۸/doc/Motabar۲۰۲۵۲۰۲۶۳.pdf قابل مشاهده است.