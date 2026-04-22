میر محمد غراوی در حاشیه سفر به شهرستان لنگرود در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجامشده برای جبران خسارت مناطق آسیبدیده اظهار کرد: اعتباری حدود یک میلیارد تومانی برای سه نقطه از استان که مورد اصابت قرار گرفته بودند توزیع شده است. همچنین سازمان ملی زمین و مسکن، رقمی را برای ودیعه مسکن آسیبدیدهها در اختیار بانک مسکن قرار داده که به ازای هر واحد حدود ۱۵۰ میلیون تومان برای اجاره خانه اختصاص یافته است.
وی افزود: کمکهای بلاعوض نقدی نیز برای شهرستانهایی که ارزیابی خسارات آنها تکمیل و توسط فرمانداری و بنیاد مسکن تأیید شده، به مرور در حال پرداخت است.
معاون استاندار گیلان با اشاره به موضوع تملک اراضی مسیرهای آسیبدیده تصریح کرد: تملک اراضی مسیر به پایان رسیده و درخواست ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی اعتبار برای پرداخت دیون مربوط به تملک مسیر و اجرای بخشی از پروژه ارائه شده است. اگر موافقت رئیسجمهور و سازمان مدیریت و برنامهریزی صورت گیرد و این اعتبار ابلاغ شود، روند بسیار خوبی در اجرا خواهیم داشت.
غراوی در خصوص وضعیت انتخابات شوراها خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت کشور، انتخابات شوراها به دو ماه پس از آتشبس یا صلح موکول شده است. تا آن زمان، فعالیت شوراها و شهرداران با همان روال ادامه دارد و مشکل خاصی وجود ندارد.
وی در مورد عملکرد شهرداریهای استان گفت: سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به خرید ماشینآلات شهرداریها اختصاص یافت. اولویت ما تأمین ماشینآلات خدمات شهری، ماشینآلات عمرانی و خودروهای آتشنشانی بوده است. از عملکرد شهرداریها رضایت داریم و امیدواریم این روند امسال نیز استمرار پیدا کند.
معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری گیلان در خصوص علت پسروی آب دریای خزر توضیح داد: ۸۰ درصد منابع آبی دریای خزر از رودخانه ولگا در روسیه تأمین میشد، اما سدسازیهای گسترده در کشورهای حوضه آبخیز باعث کاهش ورودی آب به خزر شده است. همچنین در ۱۵ سال گذشته میزان بارش کاهش و تبخیر افزایش یافته است.
غراوی افزود: بر اساس اعلام مراجع رسمی، سطح آب دریای خزر نسبت به پنج سال گذشته حدود یک متر و ۸۰ سانتیمتر افت داشته و سالانه بر میزان این افت افزوده میشود. در شرق دریای خزر به دلیل رسوبگذاری، پسروی بیشتر است اما در مناطق غربی مانند آستارا این میزان کمتر میباشد.
وی در پایان با اشاره به خسارتهای وارده به بازار رشت تصریح کرد: خوشبختانه پیگیریهای استاندار گیلان مؤثر واقع شده و رقم ۴۰ میلیارد تومانی برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه با کارمزد ۴ درصد به ازای هر واحد ۲۰۰ میلیون تومان قول داده شده است. همچنین مبلغ دیگری نیز در حال پیگیری است که در صورت محقق شدن، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
