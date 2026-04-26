دائمی: روستاهای محروم آستارا در اولویت اجرای پروژه های عمرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی صبح یکشنبه در دیدار با ولی داداشی نماینده مردم آستارا، ضمن تأکید بر رسالت این نهاد در توسعه پایدار روستاها، اظهار داشت: یکی از اولویت‌های بنیاد مسکن، اجرای مؤثر پروژه‌های عمرانی و طرح هادی در روستاهای محروم شهرستان آستارا با هدف ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و توانمندسازی خانوارهای کم‌درآمد است.

وی افزود: عملیات احداث واحدهای مسکن محرومین با حمایت دولت و همکاری نمایندگان مجلس پیشرفت خوبی داشته و تلاش داریم با تأمین اعتبارات لازم و استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی، روند احداث این واحدها را سرعت بیشتری ببخشیم.

تسهیل در پرداخت تسهیلات و نظارت بر کیفیت ساخت‌وساز

در ادامه این دیدار، ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از خدمات بنیاد مسکن در سطح شهرستان، بر اهمیت مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی تأکید و خواستار تسهیل در فرایند پرداخت تسهیلات و نظارت مستمر بر کیفیت ساخت‌وساز شد.

وی اظهار داشت: بهبود کیفیت سازه‌های روستایی و مقاوم‌سازی دقیق بناها، علاوه بر افزایش ایمنی مسکن روستاییان، موجب حفظ سرمایه‌های عمرانی و کاهش خسارات در برابر حوادث طبیعی می‌شود.