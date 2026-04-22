۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۴

دستگیری موبایل قاپ های خشن در محمودآباد

محمودآباد - رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران از دستگیری سارقان به عنف موبایل در کمتر از دو ساعت در شهرستان محمودآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد بیان کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان محمودآبادی مبنی بر سرقت تلفن همراه توسط دو موتور سوار با تهدید چاقو، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان محمودآباد پس از انجام تحقیقات دقیق و تخصصی و اقدامات هوشمندانه هویت افراد سارق را در کمترین زمان بدست آوردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران تصریح کرد: ماموران در یک عملیات ضربتی متهمان را در کمتر از ۲ ساعت پس از سرقت، دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهشان گوشی تلفن همراه سرقتی را کشف کردند.

کد مطلب 6808473

