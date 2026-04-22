دستگیری موبایل قاپ های خشن در محمودآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد بیان کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان محمودآبادی مبنی بر سرقت تلفن همراه توسط دو موتور سوار با تهدید چاقو، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان محمودآباد پس از انجام تحقیقات دقیق و تخصصی و اقدامات هوشمندانه هویت افراد سارق را در کمترین زمان بدست آوردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران تصریح کرد: ماموران در یک عملیات ضربتی متهمان را در کمتر از ۲ ساعت پس از سرقت، دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهشان گوشی تلفن همراه سرقتی را کشف کردند.