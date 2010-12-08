بزرگترین باند با 200 فقره سرقت در گلستان متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ داوود سلطانی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در پی وقوع سرقت های متعدد موتورسیکلت و گوشی تلفن همراه در سطح شهرستان گرگان مأموران پلیس آگاهی با همکاری مأموران انتظامی شهرستان گرگان تحقیقات وسیعی را در خصوص شناسایی و دستگیری عوامل سرقت آغاز کردند.

وی گفت: پس از کار اطلاعاتی و پلیسی سرانجام 4 نفر از اعضاء باند که به زور اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه از شهروندان می کردند، طی یک عملیات پلیسی دستگیرکه در بازجویی های بعمل آمده متهمان به 88 فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ سلطانی گفت: مأموران در ادامه تحقیقات دریافتند که اعضاء این باند با همکاری تعدادی از همدستان خود در خصوص سرقت های خودرو و موتورسیکلت و کیف قاپی نیز فعالیت دارند که با تلاش مأموران هشت سارق و چهار مالخر نیز در سلسله عملیات های پلیس آگاهی دستگیر و جهت انجام بازجویی به پلیس آگاهی منتقل شدند.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: متهمان در بازجویی های بعمل آمده تاکنون به 200 فقره انواع سرقت خودرو، موتورسیکلت، مغازه و کیف قاپی اعتراف کردند که از تمام صحنه های سرقت بازسازی صحنه صورت گرفت.

