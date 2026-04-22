به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد رضازاده عصر چهارشنبه در حاشیه نشست شورای هماهنگی صنعت راه درباره محدوده فعالیت راه‌آهن شمال توضیح داد: این شبکه ریلی بالغ بر ۳۲۰ کیلومتر مسیر دارد و از گرمسار آغاز و تا ایستگاه گلوگاه ادامه می‌یابد، این خطوط سه استان تهران، سمنان و مازندران را پوشش می‌دهد و بخش عمده آن در مازندران قرار دارد.

وی به اهمیت ایمنی گذرگاه‌های ریلی در استان مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به تراکم جمعیت و ترافیک در حاشیه خطوط، تعدادی از گذرگاه‌های همسطح در مناطق مختلف استان به زیرگذر یا روگذر تبدیل شدند تا عبور و مرور شهروندان ایمن‌تر شود و نمونه موفق آن، پروژه زیرگذر دخانیات در قائمشهر است که با همکاری شهرداری و راه‌آهن اجرا شد.

مدیرکل راه‌آهن شمال افزود: در مجموع، ۴۰ گذرگاه همسطح مجاز در استان وجود دارد که بیشتر آن‌ها در ساری قرار دارد و برنامه‌ریزی برای ایمن‌سازی و تبدیل آن‌ها به گذرگاه غیرهمسطح ادامه دارد و این اقدامات با مشارکت شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و اداره راه انجام می‌شود.

رضازاده با اشاره به آیین‌نامه‌های اجرایی جدید وزارت راه بیان کرد: ملاک ساخت و ساز در حریم خطوط ریلی، طرح‌های هادی روستاها و طرح‌های جامع شهری خواهد بود و با صدور آیین‌نامه اجرایی، مردم با اطمینان بیشتری می‌توانند اقدام به ساخت و ساز کنند.