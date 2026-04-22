به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی عصر چهارشنبه در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش گرمسار طی سال جاری در محل فرمانداری این شهرستان از اجرای دو پروژه آموزشی در گرمسار خبر داد و بیان کرد: طبق برنامه ریزی انجام گرفته هم اکنون این پروژه ها در حال ساخت هستند.

وی نام پروژه ها را مدرسه ۱۲ کلاسه نوده اربابی و هنرستان ۹ کلاسه شیخ مفید معرفی کرد و ادامه داد: این دو طرح مهرماه سال جاری به ظرفیت آموزشی گرمسار اضافه می شود.

فرماندار گرمسار به در پیش بودن مراسم تجلیل از مقام معلم اشاره داشت و افزود: در این خصوص برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای گرامیداشت روز معلم در حال انجام است.

همتی با تشریح برنامه های هفته معلم، اظهار داشت: با توجه به مجاری بودن مدارس مراسم امسال در قالب شب های اقتدار با هدف تکریم معلمان و بازخوانی نقش آن ها در توسعه کشور برگزار می شود.

وی از تلاش بی‌وقفه معلمان در شرایط جنگی برای سرپا نگه داشتن مدار آموزش تقدیر کرد و اظهار داشت: این فرایند یاددهی و یادگیری مستمر باید تداوم داشته باشد چنانکه در موکب ها نیز شاهد حضور فعال معلمان و دانش آموزان کنار هم بودیم.