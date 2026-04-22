به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ترویجی «روز مزرعه» و انتقال یافتههای فنی-ترویجی کشت گندم روی پشته، روز چهارشنبه در روستای اشرفآباد ازنا و در یک مزرعه الگویی با حضور کشاورزان پیشرو، رابطین ترویجی، اعضای شوراها و کارشناسان بخش کشاورزی برگزار شد.
این برنامه با هدف ترویج روشهای نوین کاشت و ارتقای بهرهوری تولید گندم، در قالب بازدید میدانی و ارائه آموزشهای تخصصی کشت روی پشته اجرا شد.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در این رویداد گفت: هدف اصلی این برنامه، پیوند دادن دانش پژوهشی با تجربه عملی کشاورزان و حرکت به سمت یک الگوی تولید پایدارتر، اقتصادیتر و کارآمدتر برای محصول استراتژیک کشور یعنی گندم است.
گندم؛ ستون امنیت غذایی کشور
زهرا امیری افزود: گندم ستون امنیت غذایی ماست، بنابراین هر فناوری و نوآوری که بتواند بهرهوری تولید را افزایش دهد، مصرف آب را مدیریت کند و کیفیت عملیات زراعی را ارتقا دهد، ارزش توسعه و ترویج دارد. یکی از این نوآوریها، کشت گندم روی پشته است که محور اصلی انتقال تجربیات امروز قرار گرفت.
امیری با اشاره به مزایای این روش ادامه داد: افزایش بهرهوری آب و کاهش تلفات رطوبتی، بهبود تهویه خاک و توسعه بهتر ریشه، تسهیل مدیریت آبیاری، بهویژه در روشهای نواری و جوی-پشتهای و کاهش تراکم علفهای هرز از جمله این مزایا است.
وی بهبود عملیات داشت و تغذیه گیاه و افزایش عملکرد و کاهش هزینههای تولید را از دیگر مزایا برشمرد.
کوتاه کردن فاصله بین علم و مزرعه
امیری یادآور شد: هدف ما در ترویج، کوتاه کردن فاصله بین علم و مزرعه است؛ یعنی یافتههای علمی پژوهشگران را به زبان ساده و قابل اجرا به کشاورزان منتقل کنیم و تجربههای ارزشمند آنان را نیز دوباره به مراکز تحقیقاتی بازگردانیم تا چرخه تولید دانش کامل شود.
بنابراین گزارش، این رویداد با حضور کشاورزان پیشرو، رابطین ترویجی، اعضای شوراها و کارشناسان بخش کشاورزی برگزار شد و شرکتکنندگان از نزدیک با روشهای نوین کشت روی پشته آشنا شدند.
نظر شما