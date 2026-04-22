به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین امروز (چهارشنبه) در ادامه بازدیدهای میدانی و پیگیری روند بازسازی مراکز علمی و پژوهشی آسیب‌دیده در حملات اخیر آمریکایی ـ صهیونی، با حضور در دانشگاه شهید بهشتی از پژوهشکده لیزر و پلاسمای این دانشگاه بازدید کرد؛ مرکزی که در جریان این حملات هدف اصابت قرار گرفته و بخش‌هایی از زیرساخت‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی آن دچار تخریب شده است.

در این بازدید که با حضور سید محمودرضا آقامیری، رییس این دانشگاه و جمعی از مدیران و اعضای هیئت‌علمی همراه بود، آخرین وضعیت خسارات وارده، نیازهای فوری برای بازسازی و همچنین برنامه زمان‌بندی بازگشت این مجموعه به چرخه کامل فعالیت‌های علمی و پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در حاشیه این بازدید با اشاره به ابعاد حقوقی و بین‌المللی حمله به مراکز علمی کشور تأکید کرد: مستندسازی دقیق این اقدامات در دستور کار دولت قرار گرفته و از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، فرآیند پیگیری رسمی در مجامع بین‌المللی آغاز شده است.

وی اظهارکرد: حمله به زیرساخت‌های علمی و دانشگاهی نه‌تنها تعرض به اموال و تجهیزات، بلکه تعرض به بنیان‌های تولید دانش، تربیت نیروی انسانی متخصص و آینده توسعه کشور محسوب می‌شود و از همین رو، تمامی مستندات فنی، گزارش‌های کارشناسی و شواهد میدانی در حال جمع‌آوری و تدوین است تا از مسیرهای حقوقی موجود به نهادهای ذی‌ربط بین‌المللی ارائه شود.

افشین، با بیان این‌که انتظار جامعه علمی کشور از نهادهای بین‌المللی، واکنشی شفاف و صریح در محکومیت هدف قرار دادن دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی است، تصریح کرد: این جنایات باید به آگاهی جهانیان برسد و ثبت این وقایع در اسناد حقوقی بین‌المللی و حافظه تاریخی جهان یک ضرورت انکارناپذیر است.

رییس بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد: سکوت یا واکنش‌های کم‌رنگ در برابر حمله به مراکز غیرنظامی، به‌ویژه دانشگاه‌ها، با اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل و ادعاهای حمایت از علم و آموزش در تضاد آشکار قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به برنامه جامع معاونت علمی برای بازسازی و تجهیز مجدد مراکز آسیب‌دیده اعلام کرد: رویکرد دولت صرفاً بازگرداندن شرایط به وضعیت پیشین نیست، بلکه تلاش می‌شود فرآیند بازسازی با نگاه ارتقایی دنبال شود.

به گفته افشین، ارزیابی دقیق خسارات وارده به تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، سامانه‌های تحقیقاتی و زیرساخت‌های فناوری در حال انجام است و بر اساس نتایج این ارزیابی‌ها، بسته‌های حمایتی ویژه برای نوسازی و ارتقای تجهیزات طراحی شده است تا مراکز آسیب‌دیده با توان و استانداردی بالاتر از گذشته به فعالیت بازگردند.

وی همچنین به ضرورت حمایت از نیروی انسانی متخصص، اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی اشاره کرد و گفت: برنامه‌هایی برای جلوگیری از وقفه در طرح‌های پژوهشی، فراهم‌سازی فضاهای جایگزین برای ادامه فعالیت‌های تحقیقاتی و تقویت طرح‌های حمایتی بنیاد ملی علم ایران و بنیاد ملی نخبگان در نظر گرفته شده است تا روند تولید علم و تربیت نیروی انسانی متوقف نشود.

در ادامه این بازدید، سیدمحمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، با تأکید بر جایگاه دانشگاه‌ها به‌عنوان مراکز غیرنظامی و زیرساخت‌های توسعه علمی کشور، هدف قرار دادن مراکز علمی را نقض آشکار قواعد شناخته‌شده بین‌المللی دانست و تصریح کرد: دانشگاه، نهادی برای تربیت نیروی انسانی و تولید دانش است و ورود آن به منازعات نظامی اساساً موضوعیتی ندارد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های پژوهشکده لیزر و پلاسما با وجود محدودیت‌های ایجادشده متوقف نشده است، خاطرنشان کرد: اعضای هیئت‌علمی و پژوهشگران این مجموعه در کوتاه‌ترین زمان ممکن فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را در فضایی جایگزین از سر گرفته‌اند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: علم و فناوری وابسته به ساختمان نیست و سرمایه اصلی دانشگاه‌ها در دانش و توانمندی نیروی انسانی نهفته است.

به گفته وی، برنامه‌ریزی لازم برای بازسازی و ارتقای پژوهشکده لیزر و پلاسما با همکاری معاونت علمی در حال انجام است و این مرکز با امکاناتی پیشرفته‌تر از گذشته به چرخه فعالیت بازخواهد گشت.