فعالیت ۴۱ آزمایشگاه تشخیص طبی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد به‌نشان اظهار کرد: شبکه تشخیص آزمایشگاهی بهداشت با دارا بودن ۴۱ آزمایشگاه تشخیص طبی در سطوح مختلف تشخیصی و درمانی در حال فعالیت است.

وی ادامه داد: آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان، آزمایشگاه های سطح یک مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت شهری - روستایی، آزمایشگاه رفرانس سل استان، آزمایشگاه غربالگری نوزادان و آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت (زمایشگاه تشخیص ملکولی) از جمله این آزمایشگاه ها است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان بیان کرد: در سال گذشته در این ۴۱ واحد آزمایشگاهی با پذیرش ۳۱۷ هزار و ۶۳۳ نفر و انجام یک میلیون و ۶۸۰ هزار و ۸۵۴ تست آزمایشگاهی شامل چکاپ کلی، روتین بارداری، آزمایشات ازدواجی، تشخیص عدم اعتیاد، خدمات کارت تندرستی و طب کار، آزمایشات غربالگری نوزادان (TSH & PKU)، آزمایشات تشخیص ملکولی کووید، آنفلوانزا (تایپ و ساب تایپ)، تشخیص کمی و کیفی هپاتیت های ویروسی، HIV، تشخیص سل، جذام، لیشمانیا، مالاریا و چندین خدمت تشخیصی ارزنده دیگر انجام شده است.

وی اضافه کرد: بخش آزمایشگاهی حوزه بهداشت همواره نقش مهم و بی بدیلی در نظام سلامت ایفا می کند و مصمم است با گسترش کمی و کیفی خدمات آزمایشگاهی همچون گذشته در خدمت هم استانی ها باشد.