محفل انس با قرآن کریم در نخل تقی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محفل باشکوه انس با قرآن کریم به همت مرکز اسلامی استان بوشهر چهارشنبه شب با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، علما، و اقشار مختلف مردم در مسجد عثمان بن عفان اهل سنت نخل تقی برگزار شد.

این مراسم معنوی به منظور بزرگداشت یاد و خاطره قائد امت و جمعی از فرماندهان شهید، با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط قاری برجسته بین‌المللی همراه بود.

این محفل نورانی که به مناسبت بزرگداشت یاد و خاطره قائد امت و جمعی از فرماندهان شهید ترتیب داده شده بود، با حضور پرشور مسئولین و اقشار مختلف مردم اعم از فرماندار عسلویه، رئیس مرکز اسلامی استان بوشهر، ائمه جمعه عسلویه و نخل تقی، علمای اهل سنت شهرستان عسلویه و جمع کثیری از مؤمنین، جلوه‌ای ویژه یافت.



آغازگر این محفل نورانی، شیخ عیسی ابراهیمی، از اساتید مدرسه دینی سهمو، با تلاوت آیاتی روح‌بخش، مجلس را منور ساخت.

در ادامه، شیخ محمد انزاری، امام جمعه اهل سنت شهر نخل تقی، ضمن خیر مقدم به حاضرین و مسئولین، یاد و خاطره رهبر شهید امت را گرامی داشت و بر اهمیت رهبری مقتدر، نیروهای مسلح و حضور فعال مردم در عرصه‌های مختلف به عنوان ارکان پیروزی ملت تأکید کرد.

وی همچنین از تلاش‌های رئیس مرکز اسلامی استان بوشهر در راستای ایجاد وحدت میان مسلمانان تقدیر به عمل آورد.



بخش اوج این مراسم، تلاوت ۱۵ دقیقه‌ای سید طاها حسینی، قاری برجسته بین‌المللی بود که با نوای ملکوتی خود، حضار را به وجد آورد و فضایی سرشار از معنویت را حاکم ساخت.

در ادامه این محفل، اسکندر پاسالار، فرماندار عسلویه، و عبدالستار هرمی، امام جمعه اهل سنت نخل تقی، نیز به ایراد سخنرانی پرداختند و بر اهمیت وحدت، تقوا و انس با قرآن کریم تأکید کردند.

برگزاری این محفل انس با قرآن کریم، فرصتی مغتنم برای تجدید بیعت با آرمان‌های شهدا و قائد امت، و همچنین تقویت روحیه معنوی و وحدت میان جامعه بود.

این مراسم با دعای خیر برای تعجیل در فرج ولی عصر (عج) و علو درجات شهدا به پایان رسید.