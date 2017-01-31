محفل انس با قرآن در عسلویه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم اهرمی سرپرست اداره سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان عسلویه عصر سه‌شنبه در این آئین اظهار داشت: در اولین روز از دهه مبارک فجر محفل انس با قرآن در محل مسجد فاطمه الزهرا(س) عسلویه با حضور، امام جمعه شهرستان، امام جمعه اهل سنت شهرعسلویه وجمعی از مسئولان شهرستان و با شرکت مشتاقان کتاب الهی برگزار شد.

وی افزود: در این مراسم که با همکاری سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی، ناحیه مقاومت سپاه عسلویه، شهرداری عسلویه و دفتر نمایندگی امور اهل سنت برگزار شد قاریان برجسته استانی آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت کردند.

اهرمی ضمن تشکر از شرکت‌کنندگان در محفل قرآنی از جلوه‌های زیبای این مراسم را تلاوت زیبای قرآن توسط قاری نوجوان هم استانی ابراهیم توانچه دانست که مورد استقبال دوستداران قرآن در این مراسم قرار گرفت.