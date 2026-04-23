به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در رأس یک هیئت قضایی با حضور در ساختمان معاونت‌های ستادی دادگستری استان تهران مستقر در میدان فردوسی از معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بازدید و روند اجرای برنامه‌های تحولی، نحوه ارزیابی اقدامات سال گذشته، کیفیت برنامه‌ریزی عملیاتی و اثربخشی اقدامات پیشگیرانه را مورد بررسی قرار داد.

علی القاصی در جریان این بازدید بر اهمیت پیگیری و اجرای برنامه‌های ابلاغی سند تحول و تعالی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۵ تاکید کرد و گفت: معاونت‌های ستادی استان و خصوصا ستاد راهبری سند تحول، باید ضمن برنامه‌ریزی دقیق و اهتمام در اجرای برنامه‌ها که با لحاظ وضعیت ویژه و جنگی در کشور ابلاغ شده است، میزان اجرا، اثربخشی و نتایج اقدامات هر مجموعه را در دوره‌های فصلی مختلف احصاء و ارزیابی کنند تا اثربخشی اجرای برنامه‌ها در روند خدمت‌رسانی، کاهش ورودی پرونده‌ها و ارتقای کیفیت عملکرد قضایی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی اجرای صحیح برنامه‌های ابلاغی و حرکت مستمر به سوی اهداف را مقدمه موفقیت و انضباط در اجرای مأموریت‌ها دانست و گفت: اجرای برنامه بدون نظارت مستمر و ارزیابی واقعی، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

تأکید بر نقش فناوری اطلاعات در سرعت، دقت و کیفیت خدمات

رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید از معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران، استفاده حداکثری از سامانه‌های نوین، بهره مندی و آموزش طرح‌های هوشمندسازی و خودکاربری را مهم دانست و افزود: کارآمدی نظام دادرسی امروز وابسته به سرعت و دقت در فرآیندهای الکترونیک است و ضروری است تا معاونت فناوری اطلاعات پیگیری مجدانه‌ای را برای اجرای دقیق سند تحول، ارتقاء زیرساخت‌های لازم، توسعه خدمات غیرحضوری، پشتیبانی هوشمند، نظارت الکترونیکی و تامین تجهیزات مورد نیاز خصوصا در مواردی که بدلیل آسیب‌های جنگ تحمیلی برخی تجهیزات نیز آسیب دیده‌اند، بکارگیری کند.

القاصی بر ضرورت هم‌افزایی بخش‌های برنامه‌ریزی و فناوری برای چابک‌سازی اقدامات تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی صحیح، مبتنی بر داده‌های دقیق و سامانه‌های هوشمند، شرط پیشبرد مأموریت‌ها و ارتقای رضایت‌مندی مردم از خدمات دستگاه قضایی است.

بررسی اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

در ادامه این بازدید، رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، گزارشی از برنامه‌های اجرایی این معاونت در سال گذشته و برنامه عملیاتی سال جاری دریافت کرد.

القاصی با اشاره به نقش مهم و برجسته اقدامات پیشگیرانه، گفت: برنامه‌های حوزه پیشگیری علاوه بر آن‌که در قالب برنامه‌های ابلاغی اجرا می‌شود، شامل برنامه‌های استانی و ابتکاری نیز هست که باید با جدیت پیگیری و خروجی آن به‌طور دقیق رصد شود و نتیجه نهایی این اقدامات نهایتاً در کاهش میزان ورودی پرونده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی خود را نشان می‌دهد.

اهمیت همکاری با دستگاه‌های اجرایی، سمن‌ها و نهادهای مردمی

در بخش دیگری از این بازدید، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، گزارشی از همکاری‌های بین‌بخشی این مجموعه با سایر نهادها و سمن‌ها ارائه کرد.

علی القاصی با تأکید بر استفاده از ظرفیت گسترده سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: یکی از چالش‌های جدی این است که از ظرفیت بالای سمن‌ها به اندازه کافی بهره گرفته نشده است و این در حالی است که همکاری مؤثر با سمن‌ها می‌تواند نقش مفیدی در پیشگیری، آموزش، آگاه‌سازی و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

القاصی از معان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان تهران خواست تا اقدامات لازم را به همراه یک برنامه‌ریزی منسجم برای تقویت تعاملات با این مجموعه‌ها و بهره مندی از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در امر پیشگیری در دستور کار سال جاری قرار دهد.

وی افزود: بخشی از فعالیت‌های موفق در حوزه پیشگیری زمانی دیده می‌شود که دستگاه قضایی در کنار نهادهای مردمی، فرهنگی و آموزشی قرار گیرد و تجربه نشان داده بسیاری از هشدارها، آموزش‌ها و اقدامات بازدارنده در مدارس، مراکز آموزشی و سطح جامعه، بازخورد مثبت داشته و موجب کاهش رفتارهای پرخطر در افراد با توجه به آموزش ها، اطلاع رسانی‌ها و آگاه سازی‌های صورت گرفته در نتیجه اجرای طرح‌های مشترک، شده است.

ارزیابی اقدامات موثر معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تقدیر از اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان تهران، به گزارش‌های ارائه‌شده درباره آثار مثبت پیامک‌های هشداردهنده و اقدامات اطلاع‌رسانی این معاونت اشاره کرد و گفت: بازخوردهای زیادی چه از طریق دریافت پیام‌ها و همچنین به صورت حضوری و تلفنی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و قضایی در خصوص اثرگذاری و اقدام مناسب صورت گرفته برای اطلاع رسانی و افزایش آگاهی حقوقی مردم و شهروندان دریافت کرده‌ام.

القاصی، به تقدیر سخنگوی دولت در خصوص ارسال این پیامک‌ها و نقش آن در آگاهی بخشی به مردم در حاشیه یکی از نشست‌های اخیر اشاره کرد و گفت: بخشی از اقدامات آموزشی و هشداردهنده معاونت پیشگیری در حوزه مقابله با برخی جرایم و تخلفات، تأثیر قابل توجهی داشته است.

وی تاکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی دقیق و اجرای درست، می‌تواند در سطح جامعه اثر ملموس داشته باشد و لازم است تا با ارزیابی منظم، بازنگری و ارتقای محتوایی اینگونه اقدامات تقویت شده و استمرار یابد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان این بازدید از زحمات مدیران و کارکنان در مجموعه معاونت‌های ستادی فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تقدیر کرد و گفت: در سال جاری نیز باید مسیر اجرای سند تحول و تعالی با سرعت و دقت دنبال شود و به ارتقای کیفیت در خدمت رسانی، استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و تقویت اقدامات پیشگیرانه توجه شود.