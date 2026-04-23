دیدار هیئت رئیسه و مدیرعامل خانه سینما با مدیرعامل صندوق اعتباری هنر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، همایون اسعدیان مدیرعامل و اعضای هیئت رئیسه خانه سینما با سیدمجید پوراحمدی مدیرعامل و مدیران صندوق اعتباری هنر دیدار کردند. در این دیدار که در محل ساختمان صندوق اعتباری هنر برگزار شد، همایون اسعدیان مدیرعامل و اعضای هیات رئیسه خانه سینما مسائل مختلفی را درباره مشکلات اقتصادی و معیشتی سینماگران مطرح کردند.
مدیرعامل خانه سینما گفت: بسیاری از سینماگران قبل از آغاز جنگ با مشکلاتی همچون تمدیدبیمه تامین اجتماعی، هزینههای درمان، بیمه بیکاری و معیشت مواجه بودهاند و جنگ اخیر این مشکلات را تشدید کرده است.
اسعدیان ادامه داد: برخی از سینماگران در طول این جنگ دچار آسیبهای مختلفی شدند. به طور مثال، محل کار، تجهیزات کاری و منزل شخصی تعدادی از آنها آسیب دیده است و برخی سالنهای سینما نیز دچار خسارت شدهاند که باید با مشخص کردن راهکارهای صحیح از آنها حمایت و خسارتهایشان جبران شود.
وی بیان کرد: یکی از دغدغههای اصلی ما لزوم تداوم بیمه درمانی و تکمیلی سینماگران است به همین دلیل به صورت جدی پیگیر هستیم تا مشخص شود کمک هزینهای که هر سال به بخش بیمه اعضای خانه سینما اختصاص پیدا میکرده، تداوم پیدا کند.
سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر نیز با تشکر از حضور پررنگ هنرمندان و تلاشهای آنها در روزهای اخیر، گفت: این صندوق از همه توان خود برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی هنرمندان استفاده خواهد کرد.
وی ادامه داد: یک اپلیکیشن مشخص طراحی شده تا هنرمندانی که در جنگ اخیر آسیب دیدند میزان خسارت وارد شده را در آن ثبت کنند و پس از بررسی توسط کارشناسان ما بر اساس توان صندوق، خسارتها جبران شود.
پوراحمدی با اشاره به برنامههایی که برای حل مشکلات معیشتی و بیمه سینماگران طراحی شده است، گفت: قصد داریم با استفاده از راهکارهایی همچون اختصاص وامهای قرضالحسنه و کمبهره ضمن کمک به جبران خسارتهای وارد شده به رونق کسب و کارهای سینماگران کمک کنیم تا ضمن بهبود شرایط، وضعیت به پیش از جنگ بازگردد.
وی با تاکید بر اینکه مدیران صندوق اعتباری هنر آماده شنیدن پیشنهادات هنرمندان هستند، اظهار کرد: به زودی با حضور در خانه سینما دیداری با روسای صنوف خواهیم داشت تا از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گیریم.
در این دیدار علی لقمانی، علیرضا حسینی، حبیب اسماعیلی و فریبا کوثری نیز حضور داشتند و دیدگاهها و نظرات خود را مطرح کردند.
