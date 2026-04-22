  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

مدت اعتبار عضویت صندوق اعتباری هنر ۵ ساله شد

در پی شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و محدود شدن فعالیت‌های فرهنگی و هنری مدت اعتبار عضویت هنرمندان و فعالان فرهنگی در صندوق اعتباری هنر از سه سال به پنج سال افزایش پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: در پی شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی-آمریکایی به کشورمان و پیامدهای آن بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری، تصمیم گرفته شد بخشی از ضوابط و مقررات مرتبط با عضویت را بازنگری کنیم و در همین راستا مدت اعتبار عضویت هنرمندان و فعالان فرهنگی از سه سال به پنج سال افزایش پیدا کرد.

وی افزود: طی این مدت بسیاری از مراکز فرهنگی و هنری با تعطیلی یا محدودیت فعالیت روبه‌رو شدند. در این شرایط حمایت از فعالان این حوزه بیش از گذشته اهمیت دارد و افزایش مدت عضویت می‌تواند بخشی از فشارها بر هنرمندان را کاهش دهد.

پوراحمدی تصریح کرد: بر اساس این تصمیم، اعضایی که پیش از این با اعتبار سه‌ساله در صندوق اعتباری هنر عضویت داشتند، از این پس مشمول دوره پنج‌ساله خواهند شد و متقاضیان جدید نیز در صورت تأیید صلاحیت، از ابتدا با اعتبار پنج‌ساله عضو این مجموعه خواهند شد.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در پایان گفت: فعالان حوزه فرهنگ و هنر نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند و در شرایط دشوار نیز تلاش کرده‌اند فعالیت‌های خود را ادامه دهند. صندوق اعتباری هنر نیز خود را ملزم و متعهد می‌داند که در این مسیر، مصمم‌تر از همیشه در کنار اهالی فرهنگ و هنر باشد.

کد مطلب 6807997
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها