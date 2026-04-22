مدت اعتبار عضویت صندوق اعتباری هنر ۵ ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: در پی شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی-آمریکایی به کشورمان و پیامدهای آن بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری، تصمیم گرفته شد بخشی از ضوابط و مقررات مرتبط با عضویت را بازنگری کنیم و در همین راستا مدت اعتبار عضویت هنرمندان و فعالان فرهنگی از سه سال به پنج سال افزایش پیدا کرد.

وی افزود: طی این مدت بسیاری از مراکز فرهنگی و هنری با تعطیلی یا محدودیت فعالیت روبه‌رو شدند. در این شرایط حمایت از فعالان این حوزه بیش از گذشته اهمیت دارد و افزایش مدت عضویت می‌تواند بخشی از فشارها بر هنرمندان را کاهش دهد.

پوراحمدی تصریح کرد: بر اساس این تصمیم، اعضایی که پیش از این با اعتبار سه‌ساله در صندوق اعتباری هنر عضویت داشتند، از این پس مشمول دوره پنج‌ساله خواهند شد و متقاضیان جدید نیز در صورت تأیید صلاحیت، از ابتدا با اعتبار پنج‌ساله عضو این مجموعه خواهند شد.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در پایان گفت: فعالان حوزه فرهنگ و هنر نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند و در شرایط دشوار نیز تلاش کرده‌اند فعالیت‌های خود را ادامه دهند. صندوق اعتباری هنر نیز خود را ملزم و متعهد می‌داند که در این مسیر، مصمم‌تر از همیشه در کنار اهالی فرهنگ و هنر باشد.