توضیحات مدیر صندوق هنر درباره نحوه حمایت از اعضای آسیب دیده جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ضمن تقدیر از حضور جامعه فرهنگ و هنر کشور در کنار مردم، گفت: اهالی فرهنگ و هنر در ۲ جنگ تحمیلی اخیر به سرعت همراه با مردم و مدافعان وطن وارد میدان شدند و جلوه‌ای ارزشمند از تعهد اجتماعی خود را به نمایش گذاشتند. صندوق اعتباری هنر خود را ملزم و متعهد می داند که در این مسیر، مصمم تر از همیشه در کنار اهالی فرهنگ و هنر این سرزمین بایستد.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به جزئیات این طرح گفت: بنابر دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نخستین جلسه کارگروه رسیدگی به خسارات وارده به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در جنگ رمضان به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و همراهی سایر معاونان و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ با هدف جبران بخشی از این خسارات برگزار شد.

وی در ادامه تصریح کرد: در این کارگروه با هدف همراهی با فعالان فرهنگی، هنری و قرآنی که در جنگ رمضان دچار خسارات شده‌اند، مقرر شد، صندوق اعتباری هنر در حد توان در کنار سایر نهادهای مسئول، بخشی از هزینه‌های ایجاد شده را (در سه سطح از آسیب) در قالب تسهیلات بلاعوض و یا قرض الحسنه پرداخت کند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: حمایت صندوق هنر در راستای ابراز همدردی و همدلی با هنرمندان در کنار سایر دستگاه‌های مسئول، صورت می گیرد و طبیعی است که فرآیند جبران خسارت از مبادی رسمی و پیش بینی شده توسط دولت و شهرداری در کلان شهرها و بنیاد مسکن در استان ها، در جای خود قابل پیگیری است.

پوراحمدی در پایان توضیح داد: هدف ما این است که روند رسیدگی با سرعت و شفافیت انجام شود. لذا جهت ثبت و رسیدگی به خسارات با هدف ایجاد وحدت رویه، تسهیل فرآیند جمع‌آوری مستندات و سرعت‌بخشی به بررسی پرونده‌ها، اعضای آسیب‌دیده از جنگ رمضان می‌توانند از طریق درگاه صندوق اعتباری هنر به نشانی app.honarcredit.ir درخواست خود را ثبت کنند.