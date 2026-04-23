به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان دورود در جریان کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک شدند و در بازرسی از آن، محموله‌ای شامل لپ‌تاپ و تبلت فاقد مجوز قانونی را کشف و توقیف کردند.

بر پایه نظر کارشناسان، ارزش کالای مکشوفه شش میلیارد ریال برآورد شده است. در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی حقوقی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

پلیس استان ضمن تأکید بر ادامه طرح‌های مقابله با مخلان اقتصادی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از این‌گونه فعالیت‌ها، موضوع را برای پیگیری از طریق شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.