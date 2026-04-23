۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

برخی بلوک‌های پروژه ۱۱۴ واحدی مسکن چالوس پیشرفت ۸۵ درصدی دارد

چالوس - معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری چالوس پیشرفت برخی بلوک‌های پروژه ۱۱۴ واحدی نهضت ملی مسکن چالوس را ۸۵ درصد ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک خزایی ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه‌های در حال اجرای نهضت ملی مسکن در چالوس و مرزن‌آباد بازدید کرد و روند پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها را مورد بررسی قرار داد.

وی گفت: در جریان این بازدید، آخرین وضعیت پروژه ۱۱۴ واحدی نهضت ملی مسکن چالوس که در قالب پنج بلوک در حال اجراست، ارزیابی شد. بر اساس گزارش ارائه‌شده، بلوک‌های اول و دوم بیش از ۸۵ درصد، بلوک‌های سوم و چهارم حدود ۷۰ درصد و بلوک پنجم نزدیک به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی ادامه داد: در این بازدید، مهم‌ترین موانع اجرایی این پروژه شامل تأخیر در تکمیل خدمات زیربنایی و عدم پرداخت به‌موقع سهم آورده برخی متقاضیان عنوان شد. همچنین اعلام شد با پیگیری‌های انجام‌شده، روند تأمین برق پروژه در حال انجام است.

خزایی تصریح کرد: در ادامه، پروژه ۶۲۰ واحدی نهضت ملی مسکن مرزن‌آباد نیز مورد بازدید قرار گرفت. این پروژه شامل ۱۰ بلوک ویژه ارتش و یک بلوک مربوط به متقاضیان عادی است که تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی گفت: کمبود زیرساخت‌های خدماتی و ضرورت احداث دیوار حائل از مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده در این پروژه عنوان شد.

به گفته خزایی، بر اساس دستور فرماندار شهرستان چالوس، بر ضرورت تسریع در رفع موانع اجرایی و تکمیل زیرساخت‌ها برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این واحدهای مسکونی تأکید شد.

