به گزارش خبرنگار مهر، بابک خزایی ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژههای در حال اجرای نهضت ملی مسکن در چالوس و مرزنآباد بازدید کرد و روند پیشرفت فیزیکی این طرحها را مورد بررسی قرار داد.
وی گفت: در جریان این بازدید، آخرین وضعیت پروژه ۱۱۴ واحدی نهضت ملی مسکن چالوس که در قالب پنج بلوک در حال اجراست، ارزیابی شد. بر اساس گزارش ارائهشده، بلوکهای اول و دوم بیش از ۸۵ درصد، بلوکهای سوم و چهارم حدود ۷۰ درصد و بلوک پنجم نزدیک به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی ادامه داد: در این بازدید، مهمترین موانع اجرایی این پروژه شامل تأخیر در تکمیل خدمات زیربنایی و عدم پرداخت بهموقع سهم آورده برخی متقاضیان عنوان شد. همچنین اعلام شد با پیگیریهای انجامشده، روند تأمین برق پروژه در حال انجام است.
خزایی تصریح کرد: در ادامه، پروژه ۶۲۰ واحدی نهضت ملی مسکن مرزنآباد نیز مورد بازدید قرار گرفت. این پروژه شامل ۱۰ بلوک ویژه ارتش و یک بلوک مربوط به متقاضیان عادی است که تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی گفت: کمبود زیرساختهای خدماتی و ضرورت احداث دیوار حائل از مهمترین مشکلات مطرحشده در این پروژه عنوان شد.
به گفته خزایی، بر اساس دستور فرماندار شهرستان چالوس، بر ضرورت تسریع در رفع موانع اجرایی و تکمیل زیرساختها برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از این واحدهای مسکونی تأکید شد.
