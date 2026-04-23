به گزارش خبرنگار مهر، داود خسروی ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از مراحل پایانی عملیات ساختمانی پروژه ۱۸۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن زیتون در شهر گرگان اظهار کرد: این پروژه یکی از طرحهای مهم نهضت ملی مسکن در مرکز استان است که اکنون با ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی، در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
وی با اشاره به روند تکمیل واحدها افزود: انتخاب واحد متقاضیان این پروژه انجام شده و در حال حاضر بخشهای پایانی کار شامل نصب آیفون، مسقف کردن پارکینگها، راهاندازی آسانسورها و سایر نصبیجات در دست اجراست.
خسروی ادامه داد: به منظور تسریع در بهرهبرداری و تحویل هرچه سریعتر واحدها، مالکان نیز همزمان اقدام به نصب کابینت و برخی تجهیزات داخلی واحدهای خود کردهاند تا روند سکونت در این مجموعه بدون تأخیر انجام شود.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با تأکید بر اهمیت اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در پاسخ به نیاز مسکن شهروندان اظهار کرد: تکمیل این پروژه میتواند بخشی از نیاز متقاضیان مسکن در گرگان را تأمین کرده و گامی مؤثر در اجرای سیاستهای دولت در حوزه تأمین مسکن باشد.
وی خاطرنشان کرد: پروژه ۱۸۰ واحدی زیتون در زمینی به مساحت حدود ۱۰ هزار متر مربع احداث شده و شامل پنج بلوک ۳۶ واحدی است که در ۶ طبقه روی پیلوت ساخته شده است.
خسروی اظهار کرد: امید است با تکمیل اقدامات نهایی، این پروژه بهزودی به بهرهبرداری رسیده و به متقاضیان تحویل شود.
