هنرمند شاخص هنر انقلاب در مازندران معرفی شد

در رویداد فرهنگی هنری « هنر ایران» «سید محمد جواد طاهری » کارتونیست اهل بابل به عنوان چهره شاخص هنر انقلاب استان مازندران معرفی شد و مورد تجلیل قرار گرفت.

این انتخاب با شاخصه هایی همچون جدیت و استمرار در تولید آثار کاریکاتور و کارتون، جریان سازی در راستای هنر انقلاب، کسب رتبه های ملی و بین المللی، زیست هنری و حفظ روحیه هنرمند متعهد و همچنین واکنش سریع و همیشگی به جریان ها و وقایع روز از طریق آثار هنری و ... صورت گرفت.

سید محمد جواد طاهری عضو باشگاه طنز انقلاب اسلامی، مدیر مسئول ماهنامه کاریکاتور شَلمون و عنوان دار هنرمند برگزیده دوسالانه بین المللی کاریکاتور تهران است.

وی در حاشیه این رویداد از انگیزه حضور خود در گردهمایی ها، برگزاری ایستگاه کاریکاتور و یا تولید زنده و ارائه بی‌واسطه آثارش گفت: هنر باید برای مردم باشد و مفاهیم ارزشمندی همچون اعتقادات دینی، ارجمندی میهن و... به زبان گویای هنر دائما به جامعه ارائه شود.