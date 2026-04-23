  1. استانها
  2. مازندران
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

هنرمند شاخص هنر انقلاب در مازندران معرفی شد

ساری- « سید محمد جواد طاهری» کاریکاتوریست بابلی به عنوان هنرمند شاخص هنر انقلاب توسط حوزه هنری در مازندران معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد جواد طاهری کاریکاتوریست مازندرانی در آیین اختتامیه هفته هنر انقلغب به عنوان هنرمند شاخص هنر انقلاب مازندران توسط حوزه هنری معرفی شد.

در رویداد فرهنگی هنری « هنر ایران» «سید محمد جواد طاهری » کارتونیست اهل بابل به عنوان چهره شاخص هنر انقلاب استان مازندران معرفی شد و مورد تجلیل قرار گرفت.

این انتخاب با شاخصه هایی همچون جدیت و استمرار در تولید آثار کاریکاتور و کارتون، جریان سازی در راستای هنر انقلاب، کسب رتبه های ملی و بین المللی، زیست هنری و حفظ روحیه هنرمند متعهد و همچنین واکنش سریع و همیشگی به جریان ها و وقایع روز از طریق آثار هنری و ... صورت گرفت.

سید محمد جواد طاهری عضو باشگاه طنز انقلاب اسلامی، مدیر مسئول ماهنامه کاریکاتور شَلمون و عنوان دار هنرمند برگزیده دوسالانه بین المللی کاریکاتور تهران است.

وی در حاشیه این رویداد از انگیزه حضور خود در گردهمایی ها، برگزاری ایستگاه کاریکاتور و یا تولید زنده و ارائه بی‌واسطه آثارش گفت: هنر باید برای مردم باشد و مفاهیم ارزشمندی همچون اعتقادات دینی، ارجمندی میهن و... به زبان گویای هنر دائما به جامعه ارائه شود.

کد مطلب 6809117

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها