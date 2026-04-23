به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رئیس هیئت اجرایی‌ جنبش امل تأکید کرد که رژیم صهیونیستی هر تلاشی بکند نخواهد توانست این واقعیت ثابت شده را عوض کند که این خاک لبنانی است و لبنانی باقی خواهد ماند.

«مصطفی الفوعانی» طی سخنانی افزود: رژیم صهیونیستی جز منطق قدرت هیچ چیز نمی فهمد و به هیچ قانون یا پیمانی پایبند نیست و هر وجب از خاک لبنان، قابل عقب نشینی نیست.

این مقام ارشد جنبش امل خاطرنشان کرد: عقب نشینی کامل و فوری رژیم صهیونیستی از همه مناطقی در لبنان که به آنها نفوذ کرده، حقی بدیهی است که قابل بحث نیست بلکه نیازمند اجرای فوری است.

وی خاطرنشان کرد: جنبش امل با هرگونه مذاکره مستقیمی مخالف است که باب سازش را با دشمن باز می کند.

رئیس هیئت اجرایی جنبش امل افزود: وحدت موضع لبنان، عاملی سرنوشت ساز در رویارویی با فشارها و تحمیل معادلات است.