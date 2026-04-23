جنگ رمضان نمادی از «همبستگی ملی» و «مدیریت جهادی» در ایران

علیرضا شهسواری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود حملات سنگین دشمن و شرایط دشوار جنگی، استان کردستان نیز همزمان با سایر نقاط کشور هدف حملات قرار گرفت و تعدادی از شهروندان و مدافعان وطن به شهادت رسیدند.

وی افزود: بنیاد شهید در این مدت از لحظه اطلاع‌رسانی و ساماندهی امور شهدا تا همراهی با خانواده‌ها و برگزاری مراسم تشییع و تدفین، نقش فعال و مستمری داشته است.

به گفته وی، با وجود تهدیدها و تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در برگزاری مراسم‌ها، حضور گسترده مردم موجب شد هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند خدمات و آیین‌های بزرگداشت ایجاد نشود.

شهسواری رسیدگی به خانواده‌های شهدا و پیگیری امور مجروحان را از اولویت‌های اصلی بنیاد عنوان کرد و گفت فرآیند ارائه خدمات درمانی و اداری به این عزیزان با جدیت در حال انجام است.

وی در پایان تأکید کرد: این ایام باید به‌عنوان نمادی از همبستگی ملی و مدیریت جهادی در تاریخ ثبت شود.