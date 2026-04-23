راحمی: ۱۶۳ زندانی جرائم غیرعمد سال گذشته در منطقه کاشان آزاد شدند

علی راحمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ستاد دیه منطقه کاشان از سال ۱۳۸۷ شروع به کار کرده است، اظهار کرد: از ابتدای تاسیس این ستاد تا کنون بیش از چهار هزار زندانی جرائم غیرعمد در منطقه کاشان شامل شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل، نطنز و بادرود آزاد شده اند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۶۳ زندانی جرائم غیرعمد با کمک خیرین و مردم آزاد شده اند، ابراز کرد: از این تعداد ۱۴۶ نفر مرد و ۱۷ نفر زن هستند.

رئیس ستاد دیه شهرستان کاشان با بیان اینکه بدهی این زندانیان جرائم غیرعمد بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان از این بدهی ها توسط شاکیان بخشیده شده است که شاکیان خود در جایگاه خیرین مشارکت داشته اند و مابقی بدهی اوسط آورده حساب، وام قرض الحسنه و اعسار تامین شده است.

وی با بیان اینکه کمک های خیرین و مردمی در منطقه کاشان در سال گذشته برای آزادی زندانیان غیرعمد بیش از ۲۸ میلیارد تومان بوده است، خاطرنشان کرد: از این بین ۲۴ میلیارد تومان در قالب مراسم گلریزان توسط خیرین و بیش از چهار میلیارد تومان از این مبلغ در قالب هدایای نقدی و غیرنقدی مردمی بوده است که برای یک نمونه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سال گذشته ۳۲۰ میلیون تومان به ستاد دیه کمک کردند.

راحمی با بیان اینکه چند سالی است که پویش های خودجوش مردمی راه اندازی شده است که در قالب آن هزینه های مراسم‌های ترحیم و جشن تولد به ستاد دیه اهدا شده است، گفت: مدارس منطقه هم دو سال است که به پویش آزادی زندانیان غیرعمد پیوسته اند و سال گذشته بیش از ۵۰۰ میلیون تومان برای این مهم به ستاد دیه کمک کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در همین چند روز اخیر با کمک های برخی از مدارس کاشان سه زندانی جرائم غیرعمد آزاد شده اند، افزود: یک زندانی توسط پس اندازهای دانش آموزان دبستان امام جواد(ع) کاشان و کمک والدین آنها و دو زندانی هم توسط دانش آموزان مدرسه سپیده کاشانی(حاج جعفر یزدانیان) در کاشان و خانواده آنها آزاد و به کانون گرم خانواده بازگشته اند.

رئیس ستاد دیه شهرستان کاشان با اشاره به کمک مادران خانه دار کاشانی در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اظهار کرد: برای مثال سال گذشته یک مادر کاشانی انگشتر خود که در آن زمان ۶۰ میلیون تومان قیمت داشت را به ستاد اهدا کرد و همین امروز نیز یک بانوی خانه دار دیگر کاشانی مبلغ ۵۰ میلیون تومان نقدا برای آزادی زندانیان به ستاد دیه شهرستان کاشان کمک کرد.

وی افزود: بزرگوارانی که قصد مشارکت در این امر خیر و آزادی زندانیان غیر عمد دارند می توانند از طریق تماس تلفنی و یا ارسال پیام در برنامه پیامرسان ایتا و با شماره موبایل ۰۹۱۳۱۶۱۶۳۹۹ با ما در ارتباط باشند.