سعیدی: رسالت امروز حوزه علمیه تبیین و امیدافزایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی عصر پنج شنبه در نشست مدیران مدارس علمیه استان چهارمحال و بختیاری با آرزوی پیروزی برای جبهه ایران اسلامی علیه کفر و صهیونیسم جهانی و آمریکای جنایتکار با اشاره به اینکه جنگ تحمیلی سوم یک مرحله نوین تاریخی و فراراهبردی برای ملت ایران رقم زده است، اظهار کرد: این نبرد تمدنی نماد کامل جبهه حق علیه باطل است که هم قدرت و غیرت نیروهای مسلح و هم حماسه مردمی را شاهد هستیم.

مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه حوزویان نیز در این شرایط جنگی مانند سایر اقشار و آحاد مردم وظایفی بر عهده دارند، ادامه داد: وظیفه اول، ناظر بر تبیین است یعنی باید به تبیین توحیدی و الهیاتی از تقابل حق و باطل بپردازیم. تبیین واقعیت‌های میدان، توصیه‌های امام شهید برای فتح و پیروزی، برپایی هیئات و روضه‌های خانگی و محافل قرآنی در سوگ امام شهید و شهدای رمضان از دیگر مصادیق کار تبیینی است.

ضرورت حفظ وحدت و یکپارچگی بر محور ولایت

سعیدی تصریح کرد: در کنار کارهای درخشانی که مداحان تهیه و تولید کردند ما قشر روحانیت نیز باید تولید محتوای جذاب داشته باشیم؛ خاصه در شرایطی که دل‌های زیادی متوجه جمهوری اسلامی شده و روحانیت و در رأس همه، رهبر شهیدمان محبوبیت یافته است.

مدیر حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت حفظ وحدت که در پیام‌های رهبر جدید نیز تأکید شده است، یادآور شد: امام ثالث انقلاب در پیامشان بر حمایت از نیروهای نظامی و انتظامی، پرهیز از جناح‌بندیی‌های سیاسی و ترویج گفتمان امامین انقلاب تاکید داشتند که ما نیز با همین خط سیر پیش می‌رویم.

سعیدی با اشاره به اینکه امام شهید انقلاب تکیه‌گاه وحدت بود، یادآور شد: باید تأکیدات ایشان ناظر بر وحدت که هم در کلام و هم در عمل ایشان تجلی داشت برای مردم بازگو و یادآوری کنیم‌. باید برای مردم و نخبگان این موضوع را روایت کنیم که دشمنان به دنبال تجزیه ایران‌اند و این دست مباحث کانون وفاق و همدلی خواهد بود.

مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه روحانیت در اجتماعات مردمی حضور فعال در صحنه دارد، افزود: صرف حضور روحانی معمم در خیابان و میدان و هم‌صحبتی با آحاد جامعه باعث دلگرمی و انگیزه‌بخشی مردم می‌شود. همچنین این انتظار را داریم که حوزه علمیه در تولید پیام، شعار و شعر و محتوا برای تجمعات فعال باشد و گعده‌های مؤثر با اهالی هنر در این خصوص فعال شود.

قرارگاه بلاغ مبین در استان فعال شده است

مدرس حوزه علمیه در چهارمحال و بختیاری یکی از انتظارات از مدیران حوزه‌های علمیه حضور در شهرستان‌ها سرکشی و تجلیل از خانواده‌های شهدای جنگ رمضان است، ادامه داد: همچنین فرهنگ مواسات با محوریت روحانیت در این روزها موضوعیت دارد نظیر کمک‌های مومنانه که روحانیون جهادگر در ایام کرونا جمع‌آوری و بین نیازمندان توزیع کردند.

سعیدی با تصریح اینکه وظیفه ما در شرایط جنگی بر طبق منویات رهبر انقلاب امیدافزایی است، بیان کرد: در دوران دفاع مقدس هشت ساله روحانیون در جبهه خط مقدم محبوب‌القلوب بودند. امروز هم روحانیت نزد مردم محبوبیت بیشتر از پیش یافته است و باید از این فرصت برای انتقال پیام انقلاب و اسلام استفاده کنیم و همراه با مردم شویم‌.

مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری با تأکید بر استفاده از ظرفیت مواکب، اظهار کرد: قرارگاه بلاغ مبین ناظر بر جهاد ترکیبی در استان با ریاست نماینده ولی فقیه در استان و دبیری معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه استان شکل گرفته و در شهرستان‌ها نیز در دست انجام است.

سعیدی با تصریح اینکه حوزویان در کنار کنش‌گری میدانی به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی نیز با قوت در شرایط جنگی ادامه می‌دهد، گفت: این فعالیت‌ها به صورت مجازی در جریان است.