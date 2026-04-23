۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۲

حبیبی: قراویز با حمایت مردم بهشت امن آهوان ایرانی شده است

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با تاکید بر توسعه حفاظت از پناهگاه قراویز، گفت: این منطقه با حمایت مردم و محیط‌بانان دغدغه‌مند، به بهشت امن هزاران رأس آهوی ایرانی تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در ادامه دوازدهمین سفر کاری خود به شهرستان سرپل‌ذهاب و پس از بررسی وضعیت پروژه‌های آبی، هم‌زمان با روز جهانی «زمین پاک»، به همراه معاون استاندار، فرماندار سرپل‌ذهاب و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از پناهگاه حیات وحش قراویز بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت این زیستگاه کم‌نظیر قرار گرفت.

وی در این بازدید میدانی ضمن عرض خداقوت به محیط‌بانان دغدغه‌مند و تلاشگر استان و شهرستان سرپل‌ذهاب، از حساسیت، ایثار و فداکاری آنان در راستای صیانت از عرصه‌های طبیعی قدردانی کرد و گفت: پناهگاه حیات وحش قراویز با وسعتی بالغ بر چهار هزار هکتار، در زمره مناطق چهارگانه محیط زیست کشور قرار دارد و به دلیل میزبانی از گونه‌های متعدد و کمیاب جانوری، دارای اهمیت ملی و ویژه‌ای است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به شعار امسال روز زمین پاک مبنی بر «انرژی پاک، مرهم زخم زمین»، تصریح کرد: جای بسی خرسندی است که به واسطه فرهنگ غنی و بالای مردم محلی در حمایت از محیط زیست و همچنین اقدامات مستمر حفاظتی محیط‌بانان، این عرصه طبیعی کمترین آسیب را به خود دیده و امروز به یک زیستگاه و بهشت امن برای زندگی هزاران رأس آهوی اصیل ایرانی تبدیل شده است.

حبیبی بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های صیانتی در این پناهگاه ارزشمند تأکید کرد و افزود: اگرچه در حال حاضر حفاظت از این منطقه با بهره‌گیری از سیستم‌های کنترلی در حال انجام است، اما برای حراست همه‌جانبه و دقیق‌تر، برنامه‌های مدونی برای توسعه روش‌های نوین حفاظتی و همچنین ایجاد و راه‌اندازی پاسگاه‌های جدید محیط‌بانی در دستور کار قرار دارد.

وی موقعیت جغرافیایی ممتاز این پناهگاه و قرارگیری آن در مجاورت سد تنگ حمام و حاشیه شهر را یک فرصت استثنایی خواند و خاطرنشان کرد: این شرایط، ظرفیت بی‌بدیلی را برای استان کرمانشاه در هر دو بخش محیط زیست و گردشگری طبیعی ایجاد کرده است که می‌طلبد تمامی دستگاه‌های متولی برای حفظ و گسترش این سرمایه ارزشمند ملی با یکدیگر همکاری همه‌جانبه داشته باشند.

مدیر ارشد استان کرمانشاه همچنین در جریان این سفر، از پاسگاه محیط‌بانی قراویز نیز بازدید به عمل آورد و پس از بررسی وضعیت و نیازهای موجود، دستورات لازم و فوری را برای پیگیری، تخصیص اعتبار و کمک به تجهیز و راه‌اندازی کامل این مکان حفاظتی صادر کرد.

