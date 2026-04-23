قدرت مردم پشتوانه شکست آمریکا در جنگ تحمیلی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم یعقوبیان شامگاه پنجشنبه در همایش «بانوان جان فدای ایران» مصلی این شهرستان برگزار شد، با تأکید بر نقش محوری مردم و بهویژه بانوان در پیروزیهای آتی، اظهار داشت: قدرت نظامی ایران در کنار حضور پرشور و استقامت مردم در میادین، تضمینکننده شکست دشمنان در جنگی است که سرنوشت کشور را تعیین خواهد کرد.
حجتالاسلام یعقوبیان تصریح کرد: بانوان همواره در تاریخ ایران، نقشی کلیدی در ایجاد و حفظ شور و حماسه ایفا کردهاند.
وی با اشاره به حضور پررنگ بانوان از صدر اسلام تاکنون، افزود: این حضور در تجمعات و رویدادهای مهم، جلوهای خاص و تأثیرگذار دارد و به اجرای برنامهها عمق میبخشد.
امام جمعه آمل، با تأکید بر لزوم تداوم این حضور پرشور در صحنه، خاطرنشان کرد: تحلیلهای میدانی حاکی از آن است که جنگ پیش رو، که از سوی آمریکا و اسرائیل هدایت میشود، ماهیتی وجودی دارد و مقابلهای تمامعیار است؛ به این معنا که بقای یکی از طرفین، مستلزم نابودی دیگری است.
حجتالاسلام یعقوبیان، با استناد به روایات مبنی بر آغاز نبردی از مشرق زمین در ماه رمضان، این پیشبینی را با جنگی وجودی همراستا دانست و گفت: در فرمایشات رهبران شهید نیز به این تقابل و چشمانداز پیروزی ملت ایران اشاره شده است.
وی افزود: البته این پیروزی، مشروط به هدایت قلبی و تمسک به ابزارهای معنوی چون دعای توسل، سوره فتح و صحیفه سجادیه است که مورد تأکید رهبران فقید نیز بوده است.
وی با مقایسه این وضعیت با داستان حضرت یونس (ع) که با هدایت یک عالم، عذاب الهی دفع شد، پرسید: چگونه میتوان با هدایت و رهنمودهای ولی فقیه، شیاطین و موانع را از مسیر جامعه دور ساخت؟ بنابراین، توسل به خداوند، رمز پیروزی در این جنگ سرنوشتساز است.
امام جمعه آمل در پایان سخنان خود تأکید کرد: در حالی که برخی بر ابزارهای نظامی چون موشک و تنگه هرمز تمرکز دارند، اما عامل تعیینکننده در پیروزی، حضور مردم در میدان و خیابانهاست، البته در کنار توسل عمیق به درگاه خداوند و ائمه اطهار.
وی افزود: اتکای اصلی ما به خداوند و اهل بیت (ع) است و ایران با وجود توانمندیهای موشکی و تسلیحاتی، بیش از هر چیز به این پشتوانه معنوی تکیه دارد. این پیروزی در گرو همین قدرت، توانمندی، حضور و استقامت مردمی در میادین است که منجر به نابودی آمریکا خواهد شد، همانگونه که در قضیه حضرت یونس (ع) عذاب الهی دفع شد.
