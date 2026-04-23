رجبی: بانوان امروز در میدان جریان ساز هستند؛ نقش زینبی و فاطمی بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا رجب شامگاه پنجشنبه در اجتماع بانوان ارومیه تحت عنوان «بانوی میدان» در امامزاده غریب حسن ارومیه اظهار کرد: در این برهه حساس و دوران پر فراز و نشیب کشور بانوان با ایثارگری، رشادت و دقت مثال زدنی در کنار حضور در میدان حماسه آفرین شده اند.

وی ادامه داد: امروز بانوان با استقامت، امید و نگاه تیزبینانه در برابر جریان ها و هجمه ها با عزمی راسخ ایستادگی کرده و مسیر روشنگری را برای نسل آینده هموار کرده اند.

رجب خاطرنشان کرد: حضور پرشور بانوان و شیرزنان آذربایجان که همواره نشان داده اند در مسیر ولایت، خط مقدم ارزش ها و تبیین حقایق بوده اند،نشان می دهد امروز نیز در این مسیر پیشتاز هستند.

مسئول امور بانوان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه امروز بانوان بازیگران اصلی میدان هستند، اضافه کرد: حضور بانوان در میدان تبدیل به یک جریان شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین بانوان در صف خونخواهی رهبر شهید خالق حماسه آفرین شده اند و اگر دیروز از نقش زینبی بانوان سخن ها گفته می شد در کنار این امروز نقش فاطمی را نیز به تصویر کشیده اند در کنار رسالت تبینی در راه ولایت جانفدا شده اند.

وی تجمع امروز بانوان در ارومیه را یک نشست ساده ندانست و گفت: این تجمع در دهه کرامت تجلی پیوند همدلی و مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی بانوان گ است.

رجب خاطرنشان کرد: امروز باید به تاسی از امام رضا(ع) در مسیر تبیین حق ایستادگی کرده و در مسیر حق علیه باطل ثابت قدم باشیم تا گره گشای آگاهی و تبیین باشیم.

در این مراسم میز خدمت توسط امور مبلغات و شورای راهبری بانوان در پاسخگویی به شبهات نیز تشکیل شده بود.

همچنین این مراسم به پرچم حرم امام رضا(ع) و خادمان رضوی نیز مزین شد.

در این مراسم از خانواده های جواد اسماعیل زاده، اسماعیل نوری و شهید نصیری قدردانی و تجلیل شد.