به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در حاشیه کمیسیون ماده پنج لرستان از بررسی و تغییر ضوابط طرح جامع و تفصیلی خرمآباد در کمیسیون ماده پنج خبر داد.
وی گفت: در این جلسه پروندهها و موضوعات مرتبط با شهر طرح جامع و تفصیلی خرم آباد بررسی شد.
استاندار لرستان، ادامه داد: از سال گذشته بحث تغییر ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهر خرم آباد در دستور کار قرار گرفته تا امکان ارزش افزایی برای املاک مردم نیز فراهم شود.
استاندار لرستان، گفت: در گذشته انبوه سازی در طرح جامع و تفصیلی خرمآباد مختص به پهنههای خاصی بود و مردم فقط در این مناطق میتوانستند طبقات بیشتری بسازند ولی با توجه به افزایش قیمت زمین در خرم آباد، امکان تغییر و اصلاح این ضوابط از طریق کمیسیون ماده پنج فراهم شدهاست.
شاهرخی، افزود: این ضوابط در حقیقت به نفع مردم اصلاح میشود تا افرادی که امکان بهرهمندی از این ضوابط را دارند، از آن استفاده کنند و از طرفی ارزش داراییهای مردم نیز افزایش مییابد.
وی یادآور شد: در این جلسه با ۱۷ مورد اصلاحات یا تغییرات با سازندگان واحدهای مسکونی و تجاری موافقت شد.
