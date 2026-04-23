۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸

شکایات مردمی از آموزش و پرورش لرستان ۵۳ درصد کاهش یافت

شکایات مردمی از آموزش و پرورش لرستان ۵۳ درصد کاهش یافت

خرم‌آباد- مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: طی سال گذشته شکایات مردمی از آموزش و پرورش این استان ۵۳ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جریان بازدید از شهرستان سلسله با اشاره به تغییر نگرش عمومی پس از رویدادهای اخیر کشور، اظهار داشت: امروز تصویری که در جهان از ایران ساخته شده، متفاوت از گذشته است و حضور مردم، دیپلماسی و میدان سه ضلع اصلی شکل‌گیری این تصویر جدید بوده‌اند.

معلمان و مدیران مدارس افسران جهاد تبیین هستند

وی با بیان اینکه وقایع اخیر بسیاری از نگاه‌ها را متحول کرده است، افزود: در گذشته یک توییت رئیس‌جمهور آمریکا نرخ ارز ما را تحت تأثیر قرار می‌داد اما امروز شرایط متفاوت است و نفوذ ایران در معادلات اقتصادی و سیاسی افزایش یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، نقش آموزش و پرورش را در این میان بی‌بدیل توصیف کرد و گفت: هیچ نهادی به گستردگی آموزش و پرورش برای ارتباط مستقیم با مردم وجود ندارد. هرجا که حتی یک دانش‌آموز حضور دارد، پرچم ایران و جمهوری اسلامی برافراشته است. بنابراین معلمان و مدیران مدارس افسران جهاد تبیین هستند و باید روایت درست از تحولات را در اختیار نسل نوجوان قرار دهند.

سهرابی با تأکید بر اینکه آموزش مجازی هرگز نمی‌تواند جایگزین آموزش حضوری شود، تصریح کرد: استمرار آموزش حضوری، علاوه بر کارکرد آموزشی، زمینه آگاه‌سازی و گفت‌وگو با دانش‌آموزان و خانواده‌ها را فراهم می‌کند. هیچ دانش‌آموز و خانواده‌ای نباید احساس بی‌پناهی داشته باشد.

شکایات مردمی از آموزش و پرورش لرستان ۵۳ درصد کاهش یافت

وی همچنین با اشاره به نقش فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، به‌ویژه فرهنگ عاشورایی و تکریم شهادت، آن را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های انسجام اجتماعی دانست و گفت: حضور مردم در مناسبت‌های ملی و مذهبی باید تداوم داشته باشد.

سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود، سه رویکرد کلان آموزش و پرورش لرستان را «کیفیت‌گرایی، تمرکززدایی و نظارت فرآیندی» معرفی کرد و گفت: در سال گذشته، شکایات مردمی از دستگاه ۵۳.۲۳ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده بازآفرینی سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش است.

وی نقش مدیران مدارس را «حیاتی‌تر از مدیرکل» دانست و افزود: اگر یک روز مدیر مدرسه نباشد، فرآیند تعلیم و تربیت متوقف می‌شود اما غیبت مدیرکل اختلالی در کارها ایجاد نمی‌کند. بنابراین اصالت با مدرسه و مدیر مدرسه است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با بیان نمونه‌هایی از مدیریت مبتنی بر فرآیند، اظهار کرد: بدون هزینه‌تراشی و بدون فشار آوردن به دستگاه‌های مرکزی، توانستیم بخشی از نیازهای استان را تأمین کنیم. این یعنی مدیریت کارآمد.

وی با قدردانی از مدیران، معلمان و مجموعه آموزشی استان، گفت: امیدوارم با تداوم این سه رویکرد، سالی متفاوت و پربار پیش رو داشته باشیم.

