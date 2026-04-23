به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جریان بازدید از شهرستان سلسله با اشاره به تغییر نگرش عمومی پس از رویدادهای اخیر کشور، اظهار داشت: امروز تصویری که در جهان از ایران ساخته شده، متفاوت از گذشته است و حضور مردم، دیپلماسی و میدان سه ضلع اصلی شکل‌گیری این تصویر جدید بوده‌اند.

معلمان و مدیران مدارس افسران جهاد تبیین هستند

وی با بیان اینکه وقایع اخیر بسیاری از نگاه‌ها را متحول کرده است، افزود: در گذشته یک توییت رئیس‌جمهور آمریکا نرخ ارز ما را تحت تأثیر قرار می‌داد اما امروز شرایط متفاوت است و نفوذ ایران در معادلات اقتصادی و سیاسی افزایش یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، نقش آموزش و پرورش را در این میان بی‌بدیل توصیف کرد و گفت: هیچ نهادی به گستردگی آموزش و پرورش برای ارتباط مستقیم با مردم وجود ندارد. هرجا که حتی یک دانش‌آموز حضور دارد، پرچم ایران و جمهوری اسلامی برافراشته است. بنابراین معلمان و مدیران مدارس افسران جهاد تبیین هستند و باید روایت درست از تحولات را در اختیار نسل نوجوان قرار دهند.

سهرابی با تأکید بر اینکه آموزش مجازی هرگز نمی‌تواند جایگزین آموزش حضوری شود، تصریح کرد: استمرار آموزش حضوری، علاوه بر کارکرد آموزشی، زمینه آگاه‌سازی و گفت‌وگو با دانش‌آموزان و خانواده‌ها را فراهم می‌کند. هیچ دانش‌آموز و خانواده‌ای نباید احساس بی‌پناهی داشته باشد.

شکایات مردمی از آموزش و پرورش لرستان ۵۳ درصد کاهش یافت

وی همچنین با اشاره به نقش فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، به‌ویژه فرهنگ عاشورایی و تکریم شهادت، آن را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های انسجام اجتماعی دانست و گفت: حضور مردم در مناسبت‌های ملی و مذهبی باید تداوم داشته باشد.

سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود، سه رویکرد کلان آموزش و پرورش لرستان را «کیفیت‌گرایی، تمرکززدایی و نظارت فرآیندی» معرفی کرد و گفت: در سال گذشته، شکایات مردمی از دستگاه ۵۳.۲۳ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده بازآفرینی سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش است.

وی نقش مدیران مدارس را «حیاتی‌تر از مدیرکل» دانست و افزود: اگر یک روز مدیر مدرسه نباشد، فرآیند تعلیم و تربیت متوقف می‌شود اما غیبت مدیرکل اختلالی در کارها ایجاد نمی‌کند. بنابراین اصالت با مدرسه و مدیر مدرسه است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با بیان نمونه‌هایی از مدیریت مبتنی بر فرآیند، اظهار کرد: بدون هزینه‌تراشی و بدون فشار آوردن به دستگاه‌های مرکزی، توانستیم بخشی از نیازهای استان را تأمین کنیم. این یعنی مدیریت کارآمد.

وی با قدردانی از مدیران، معلمان و مجموعه آموزشی استان، گفت: امیدوارم با تداوم این سه رویکرد، سالی متفاوت و پربار پیش رو داشته باشیم.