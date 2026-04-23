  1. سیاست
  2. دولت
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۴۲

عارف: ایران سرزمین یکپارچگی است، نه شکاف‌ها

معاون اول رئیس جمهوری ایران در واکنش به تلاش‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان گفت که ایران سرزمین شکاف‌ها نیست، بلکه دژ استوار یکپارچگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف پنجشنبه شب در صفحه شخصی خود در ایکس به زبان انگلیسی نوشت: ایران نه سرزمین شکاف‌ها، که دژ استوار یکپارچگی است. تکثر سیاسی نشانه پویایی مردم‌سالاری در ایران ماست، اما در روز حادثه، تمامی سلیقه‌ها تحت یک پرچم، «ید واحده» خواهند بود.

وی افزود: برای حفاظت از خاک و عزت ملی، ما فراتر از دسته‌بندی‌های سیاسی، یک جان و یک ملت هستیم.

همچنین عارف در شبکه اجتماعی ایکس به فارسی نوشت: در ایران ما تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛ همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب، متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.

کد مطلب 6809459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها