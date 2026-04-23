محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اراجیف رئیس جمهور آمریکای جنایتکار بیان کرد: ملت بزرگ ایران امروز بیش از هر زمان دیگری با وحدت و همدلی در کنار یکدیگر ایستادند.

وی افزود: در ایران ما افراطی و معتدل معنا ندارد؛ همه ما ایرانی و انقلابی هستیم و در دفاع از عزت، امنیت و استقلال کشور یک‌صدا و هم‌صف خواهیم بود.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد ادامه داد: وحدت ملت، مسئولین نظام و نیروهای مسلح مقتدر، در سایه اطاعت کامل از رهبر معظم انقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین سرمایه ما در برابر هر تهدید و تجاوزی است.

جوکار خاطرنشان ‌کرد: دشمنان باید بدانند که ملت ایران در برابرهرگونه تعدی کوتاه نخواهد آمد و متجاوز جنایتکار را از کرده خود پشیمان خواهد کرد.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی گفت: ایرانیان، یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه دارند؛ راه پیروزی و سربلندی، و حفظ میهن برای ما از هر چیز از جان هم عزیزتر است.