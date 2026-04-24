نیکزاد: اتحاد مقدس پشتوانه اقتدار ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد پنجشنبه شب در تجمع مردمی آمل با تاکید بر «تحاد مقدس» به عنوان پشتوانه اقتدار ملی، اظهار داشت: ما نوکران رهبری و مردم هستیم و در مجلس تا پای جان ایستادهایم تا مطالبات ایشان محقق شود.
وی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اعلام کرد که اختیار اعلام جنگ، صلح و بسیج نیروها با رهبر معظم انقلاب است و میدان نبرد با پشتیبانی خیابان، محکم ایستاده است.
نیکزاد با قاطعیت اعلام کرد: هیچ مذاکرهای امضا نخواهد شد مگر با امضای رهبر معظم انقلاب.
وی همچنین به آمریکا هشدار داد که در صورت تلاش برای باز کردن تنگهها، با واکنش شدید ایران مواجه خواهد شد و این اقدام «دزدی دریایی» تلقی میشود.
نایب رئیس مجلس با اشاره به اهمیت تنگه هرمز و بابالمندب در انتقال انرژی جهان، تاکید کرد که ایران اجازه نخواهد داد امنیت این گذرگاههای حیاتی مختل شود.
وی با بیان اینکه ذخایر نفتی ایران، ونزوئلا و عربستان سعودی ۶۰ درصد ذخایر جهان را تشکیل میدهد، به ترامپ هشدار داد که خیال دستاندازی به منابع نفتی ایران را از سر بیرون کند، چرا که ملت ایران در دفاع از منافع خود با اقتدار ایستادگی خواهد کرد.
