عابدی: ۲ تصادف بامدادی در اصفهان ۱۲ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث ویژه ترافیکی بامداد چهارم اردیبهشت در استان اصفهان اظهار کرد: نخستین حادثه ساعت ۰۰:۵۰ بامداد در اتوبان ذوب‌آهن و زیر پل درچه رخ داد که در آن یک تصادف زنجیره‌ای بین یک خودروی سواری و یک موتورسیکلت اتفاق افتاد.

وی افزود: در این حادثه ۶ نفر شامل چهار خانم و دو آقا مصدوم شدند که پس از اعزام سه کد عملیاتی اورژانس ۱۱۵، مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شفا کلیشاد منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: حادثه دوم ساعت ۱:۱۱ بامداد در محدوده پل وحید به پل چمران و قبل از خروجی رباط رخ داد که بر اثر برخورد یک دستگاه پژو با پراید، ۶ نفر شامل چهار آقا، یک خانم و یک کودک یک‌ساله مصدوم شدند.

عابدی تصریح کرد: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه نیز دو کد عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان کاشانی انتقال یافتند.