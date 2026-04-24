۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۰۹

عابدی: ۲ تصادف بامدادی در اصفهان ۱۲ مصدوم داشت

عابدی: ۲ تصادف بامدادی در اصفهان ۱۲ مصدوم داشت

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان از وقوع دو حادثه ترافیکی بامداد امروز در اصفهان خبر داد و گفت این حوادث در مجموع ۱۲ مصدوم داشت که به مراکز درمانی منتقل شدند.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث ویژه ترافیکی بامداد چهارم اردیبهشت در استان اصفهان اظهار کرد: نخستین حادثه ساعت ۰۰:۵۰ بامداد در اتوبان ذوب‌آهن و زیر پل درچه رخ داد که در آن یک تصادف زنجیره‌ای بین یک خودروی سواری و یک موتورسیکلت اتفاق افتاد.

وی افزود: در این حادثه ۶ نفر شامل چهار خانم و دو آقا مصدوم شدند که پس از اعزام سه کد عملیاتی اورژانس ۱۱۵، مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شفا کلیشاد منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: حادثه دوم ساعت ۱:۱۱ بامداد در محدوده پل وحید به پل چمران و قبل از خروجی رباط رخ داد که بر اثر برخورد یک دستگاه پژو با پراید، ۶ نفر شامل چهار آقا، یک خانم و یک کودک یک‌ساله مصدوم شدند.

عابدی تصریح کرد: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه نیز دو کد عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان کاشانی انتقال یافتند.

