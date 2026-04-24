سرهنگ محمود شهرکی، در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آمار تصادفات و کنترل تخلفات جاده‌ای در طرح نوروزی ۱۴۰۵ اظهار کرد: این طرح از ۲۵ اسفندماه آغاز و تا ۱۵ فروردین‌ماه ادامه داشت که در این بازه زمانی، تعداد جان‌باختگان حوادث ترافیکی از ۲۳ نفر در سال ۱۴۰۴ به ۲۰ نفر در سال جاری کاهش یافت که معادل ۱۳ درصد کاهش است.

وی افزود: همچنین تعداد مجروحان ناشی از تصادفات نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته و از ۲۷۲ نفر به ۲۱۳ نفر رسیده است که بیانگر کاهش ۵۹ نفری مصدومان حوادث رانندگی در جاده‌های استان است.

رئیس پلیس راه گلستان با اشاره به اینکه ۹ نفر از ۲۰ متوفی این حوادث در بیمارستان جان خود را از دست داده‌اند، گفت: این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر در حوزه امدادرسانی و رسیدگی‌های درمانی است.

شهرکی با بیان اینکه موتورسواران سهم عمده‌ای در تصادفات فوتی داشته‌اند، اظهار کرد: از مجموع ۲۰ فوتی طرح نوروزی، ۱۴ نفر معادل ۷۰ درصد راکبان موتورسیکلت بودند و تنها ۶ نفر راننده یا سرنشین خودروها بودند.

وی ادامه داد: بیشترین آمار تصادفات فوتی در حوزه شهرستان‌های بندرگز، گنبدکاووس و گرگان ثبت شده و انحراف به چپ نیز با سهم ۳۵ درصدی، مهم‌ترین علت وقوع این حوادث بوده است.

رئیس پلیس راه گلستان با هشدار به خانواده‌ها گفت: از والدین انتظار داریم موتورسیکلت را در اختیار نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله قرار ندهند، چرا که بیشترین قربانیان تصادفات اخیر در همین رده سنی بوده‌اند و رفتارهای هیجانی و عدم مهارت کافی، خطر وقوع حوادث مرگبار را افزایش می‌دهد.

خودروهای متخلف به مدت یک هفته توقیف می شود

وی همچنین خطاب به کشاورزان و رانندگان ادوات کشاورزی اظهار کرد: تراکتورها و کمباین‌ها باید به سیستم روشنایی استاندارد مجهز باشند و از تردد شبانه بدون چراغ در جاده‌ها خودداری کنند، چرا که در سال گذشته بخش قابل توجهی از تصادفات به این وسایل نقلیه مربوط بوده است.

شهرکی در ادامه نسبت به حمل مسافر در قسمت بار وانت‌بارها هشدار داد و گفت: این اقدام بسیار خطرناک است و پلیس با هماهنگی مقام قضایی، خودروهای متخلف را به مدت یک هفته توقیف می‌کند.

وی با اشاره به یک حادثه اخیر در منطقه خالدنبی مراوه‌تپه افزود: یک دستگاه وانت نیسان با حمل چهار سرنشین در قسمت بار دچار حادثه شد که منجر به فوت راننده شد.

رئیس پلیس راه گلستان همچنین از وقوع تصادفی دیگر در روستای یکه‌قوز شهرستان صالح‌آباد خبر داد و گفت: در این حادثه، راننده یک وانت نیسان، ۲۶ نفر را در قسمت بار سوار کرده بود که بر اثر تصادف، ۱۵ نفر مجروح شدند.

وی تأکید کرد: حفظ جان شهروندان خط قرمز پلیس است و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز به‌ویژه حمل غیرمجاز مسافر با جدیت ادامه خواهد داشت.