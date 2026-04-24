  1. جامعه
  2. انتظامی
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۳

فراجا: وحدت بین مسئولین ناگسستنی است

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: وحدت ناگسستنی بین مسئولین فهیم و ولایی ما، همچون گذشته تابناک تاریخ انقلاب اسلامی، چراغ راه، برای تحقق صبح پیروزی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ادعای دروغین رئیس جمهور کذاب آمریکای جنایتکار، مبنی بر عدم وجود انسجام و اتحاد در بین مسئولین کشور عزیزمان، فرماندهی انتظامی کل کشور بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: اتحاد مقدس، کلیدواژه‌ آشنایی بود که رهبر شهیدمان در یکی از دیدارهای سال گذشته با مردم عزیز و شریف، به آن اشاره و آن را یک سپر فولادین توصیف کردند که در برابر خصومت‌ورزی دشمن قرار می‌گیرد.

امروز، به فضل الهی، گوش به فرمان ولی فقیه زمان، فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) همان مسیری را با اکسیر «اتحاد مقدس» طی خواهیم نمود که آن عزیز سفر کرده برای‌مان ترسیم کرده بودند.

لذا به دشمنان جنایتکار و نوکران خائنشان اعلام می‌نماییم که وحدت ناگسستنی بین مسئولین فهیم و ولایی ما، همچون گذشته تابناک تاریخ انقلاب اسلامی، چراغ راه، برای تحقق صبح پیروزی، خواهد بود؛ ان‌شاءالله

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6809539
محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها