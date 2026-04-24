فراجا: وحدت بین مسئولین ناگسستنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ادعای دروغین رئیس جمهور کذاب آمریکای جنایتکار، مبنی بر عدم وجود انسجام و اتحاد در بین مسئولین کشور عزیزمان، فرماندهی انتظامی کل کشور بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: اتحاد مقدس، کلیدواژه‌ آشنایی بود که رهبر شهیدمان در یکی از دیدارهای سال گذشته با مردم عزیز و شریف، به آن اشاره و آن را یک سپر فولادین توصیف کردند که در برابر خصومت‌ورزی دشمن قرار می‌گیرد.

امروز، به فضل الهی، گوش به فرمان ولی فقیه زمان، فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) همان مسیری را با اکسیر «اتحاد مقدس» طی خواهیم نمود که آن عزیز سفر کرده برای‌مان ترسیم کرده بودند.

لذا به دشمنان جنایتکار و نوکران خائنشان اعلام می‌نماییم که وحدت ناگسستنی بین مسئولین فهیم و ولایی ما، همچون گذشته تابناک تاریخ انقلاب اسلامی، چراغ راه، برای تحقق صبح پیروزی، خواهد بود؛ ان‌شاءالله

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران