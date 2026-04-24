حکم قصاص قاتل شهید وکیلی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سلیمان ملک زاده معاون حقوقی فراجا از اجرای حکم قصاص قاتل شهید «محمدمهدی وکیلی» از کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان چهارباغ خبر داد.

شهید وکیلی از ماموران جان برکف پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان چهارباغ در استان البرز بود که در حین انجام ماموریت در روز یکم اسفندماه سال ۱۴۰۱ در درگیری با قاچاقچی مواد مخدر به فیض رفیع شهادت نائل گشت.

معاون حقوقی، امور مجلس و دولت فراجا عنوان داشت: در راستای پیگیری ویژه معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا و مکاتبه صورت گرفته با پیگیری‌های مستمر و موثر کارشناسان حقوقی، رأی دادگاه بدوی مبنی بر حکم قصاص متهم را عیناً تایید و ابرام می‌کند.

وکیل محکوم علیه در مهلت مقرر قانونی از رأی صادره درخواست فرجام خواهی کرده و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

سردار ملک زاده افزود: با مکاتبه و پیگیری کارشناسان حقوقی این معاونت و با تشریفات قانونی، حکم قصاص قاتل شهید والامقام در سحرگاه روز پنجشنبه تاریخ سوم اردیبشهت در محوطه زندان شهرستان کرج اجرا شد.