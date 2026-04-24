به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاسمی صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای نخستین مرحله طرح پایش پرونده‌های قضایی زندانیان در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: در این مرحله، وضعیت پرونده زندانیان به‌صورت دقیق بررسی شد که نتایج آن نشان‌دهنده تأثیر مثبت در ساماندهی امور قضایی و کاهش جمعیت کیفری است.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از سامانه‌های به‌روز در مدیریت زندان‌ها افزود: به‌روزرسانی سامانه پایش زندانیان باید در اولویت قرار گیرد تا امکان رصد دقیق وضعیت محکومان و بازداشتی‌ها فراهم و روند تصمیم‌گیری‌های قضایی تسریع شود.

دادستان مرکز خراسان‌جنوبی ادامه داد: این مرحله از طرح در زندان مرکزی بیرجند، بازداشتگاه عمومی و مرکز مراقبت الکترونیک استان اجرا شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اقدام در کاهش بلاتکلیفی‌ها و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها نقش مؤثری داشته است.

قاسمی با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح قرارهای قضایی تصریح کرد: جلوگیری از صدور قرارهای نامتناسب از اهداف مهم این طرح است، چرا که این موضوع می‌تواند از افزایش غیرضروری جمعیت کیفری جلوگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: هرچند تعداد زندانیان بلاتکلیف در استان محدود است، اما تأکید دستگاه قضایی بر این است که همین تعداد نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

دادستان بیرجند همچنین به موضوع محکومان غایب اشاره کرد و گفت: شناسایی و بازگرداندن این افراد به چرخه اجرای احکام، برای حفظ نظم حقوقی ضروری است.

وی افزود: طرح پایش با حضور مسئولان قضایی و مدیران زندان‌های استان در زندان مرکزی بیرجند برگزار شد و طی آن، درباره تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و رفع مشکلات موجود تصمیم‌گیری شد.

قاسمی در پایان با تأکید بر تداوم این روند گفت: اجرای طرح پایش در سایر حوزه‌های قضایی استان نیز دنبال می‌شود و استمرار آن می‌تواند به بهبود فرآیندها، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای عدالت قضایی منجر شود.