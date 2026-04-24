۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

اعلام اسامی برگزیدگان چهاردهمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن کریم

اسامی نفرات برگزیده چهاردهمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن از سوی شورای عالی قرآن اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ، پس از جمع‌بندی نتایج آزمون‌های مربوط به شرکت‌کنندگان در چهاردهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهی‌نامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم، نفرات برگزیده مشخص شدند.

بر این اساس در دوره چهاردهم از مجموع ۲۷۵ شرکت‌کننده که مراحل مختلف آزمون‌های سه‌گانه، شامل ورودی، مصاحبه و نظری را از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۴پشت سر گذاشتند، در نهایت ۲۱ نفر در بخش قاریان و ۱۳ نفر در بخش مدرسان موفق به دریافت گواهی‌نامه تخصصی در یکی از سطوح ۱ تا ۴ شدند.

از این تعداد ۲۷ نفر از آقایان و ۷ نفر از بانوان هستند.

آغاز پانزدهمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان از اول خردادماه سال جاری خواهد بود که جزئیات متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سیده فاطمه سادات کیایی

