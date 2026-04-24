به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محسن اراکی در جمع مردم در آستان مقدس حضرت موسی مبرقع(ع) قم، با قدردانی از حضور شبانهروزی مردم در صحنه، این همراهی را نشانهای روشن از تحقق وعدههای الهی توصیف کرد و گفت: حضور پررنگ مردم در روزهای اخیر مصداق لبیک به دعوت الهی و پیامبر اکرم(ص) و امام زمان(عج) است.
وی با اشاره به اینکه رخدادهای اخیر کشور تفسیر آشکاری از آیات قرآن کریم به شمار میرود، اظهار داشت: آیه «وَإِن یُرِیدُوا أَن یَخْدَعُوکَ فَإِنَّ حَسْبَکَ اللَّه» در همین روزها قابل مشاهده است چراکه نقشههای دشمن به اراده خداوند ناکام مانده و یاری الهی و همت مؤمنان موجب پیشروی امت اسلامی شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه همدلی مردم پس از شهادت رهبر معظم انقلاب پدیدهای معجزهآساست، افزود: این میزان انسجام اجتماعی تنها به عنایت الهی شکل میگیرد و آنچه در این مدت دیده شده نشانه روشنی از این حقیقت است.
آیتالله اراکی در بخش دیگری از سخنان خود آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَن یَرْتَدَّ مِنکُمْ عَن دِینِه» را یادآور شد و گفت: مسئولان کشور نیز در برابر فشارهای خارجی با عزت و استقامت ظاهر شدهاند و این رفتار برخاسته از همان روح قرآنی است که در آیات الهی وعده داده شده است.
وی اظهار داشت: امروز شرایط به گونهای است که دست برتر در میدان از آن ملت ایران است و به همین دلیل باید اعلام کرد که آمریکا در برابر این ملت عقبنشینی کرده است. وی ادامه داد: آیه «إِن یَنصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ» نیز جلوهای روشن در وضعیت فعلی کشور دارد و نصرت الهی در این روزها به چشم دیده میشود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به خلق آثار و شعارهای انقلابی در هفتههای گذشته گفت: در روح این اشعار و شعارها نفس قدسی و الهامبخش دیده میشود که این خود نعمتی بزرگ است.
وی در ادامه با قرائت آیه «وَإِن یَرَوْا کُلَّ آیَهٍ لَا یُؤْمِنُوا بِهَا» تأکید کرد: برخی معجزات الهی این روزها را نمیبینند یا خود را به ندیدن میزنند؛ در حالی که نشانههای الهی آشکارتر از همیشه است.
آیتالله اراکی سپس با اشاره به آیه ۴۸ سوره انفال گفت: رفتار دشمن امروز تفسیر همان آیه است؛ جایی که شیطان اعمال آنان را زیبا جلوه میدهد و سپس رهایشان میکند و آنان در میدان تنها میمانند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه کشور با تداوم همدلی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، فاصله چندانی با پیروزی نهایی ندارد، تصریح کرد: مسئولان و رسانهها باید بدعهدیها و دشمنیهای آشکار و پنهان آمریکا را برای افکار عمومی تبیین کنند.
وی ادامه داد: اگر در شرایط کنونی ضرورتی برای طرح مسائل با آمریکا پیش بیاید، نباید از واژه «مذاکره» استفاده شود، زیرا ملت ایران در برابر آمریکا طلبکار است و باید با رویکرد مطالبهگری با این کشور برخورد کرد.
آیتالله اراکی با اشاره به اینکه ملت ایران در این پنجاهوچند روز مسیر صد ساله را پیموده است، افزود: آنچه مردم در این مدت با اخلاص تقدیم کردند، مشمول لطف و عنایت خدا و اهلبیت(ع) نیز قرار گرفت و اکنون باید دعا و توسل بیش از گذشته ادامه یابد.
وی در پایان با استناد به آیه «یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ…» خطاب به حضرت ولیعصر(عج) اظهار داشت: مردم در این روزها هرچه در توان داشتهاند در طبق اخلاص گذاشتهاند و چشمانتظار آناند که با عنایت صاحبالزمان(عج)، برکت و پیروزی نهایی ملت ایران و امت اسلامی محقق شود.
قم- عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر حمایت گسترده مردمی در روزهای اخیر، گفت:همدلی مردم پس از شهادت رهبر معظم انقلاب پدیدهای معجزهآساست.
