تندرو و کندرو نداریم، مسیر پیروزی کشور بر آمریکا و رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمزه محمدی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرقدس، ضمن تأکید بر لزوم «عادت دادن فکر و جسم به دعا» به مناسبت دهه کرامت، بخش عمدهای از سخنان خود را به تحولات سیاسی و منطقهای اختصاص داد.
وی با اشاره به تجمعات و راهپیماییهای اخیر در کشور گفت: با وحدت و انسجام مردم و حضور با معنای آنها در خیابانها، نقشه دیگری از دشمن شکست خورد و این رژیم منحوس با تبعیت از رهبری نابود خواهد شد.
آقای محمدی در اظهاراتی که با تشویق نمازگزاران همراه شد، تأکید کرد:تندرو و کندرو در کشور نداریم، همه انقلابی و ایرانی هستیم و با اتحاد آهنین، مسیر را محکمتر ادامه میدهیم. امروز همه با یک صدا یک مسیر را طی میکنیم و آن مسیر، پیروزی ایران بر اسرائیل و آمریکاست.
امام جمعه شهرقدس همچنین با هشدار نسبت به «نفوذ و نفاق»، هدف دشمن را «القای ناامیدی، اخلال در محاسبات مسئولان و اختلافافکنی میان مردم» عنوان کرد و گفت: عملیات رسانهای دشمن نیز با وحدت حول محور ولایت شکست خواهد خورد.
وی در بخش پایانی سخنان خود، کشورهای منطقه را خطاب قرار داد و گفت: همه باید هوشیار باشیم، چرا که آمریکا و اسرائیل به دنبال نابودی ایران هستند. باید ایستاد، تابع ولایت فقیه بود و در میدان مبارزه باقی ماند تا به پیروزی نهایی رسید.
