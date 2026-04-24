امام جمعه بهاباد: نعمت ولایت سبب ناامیدی دشمنان و کفار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان بهاباد، ضمن سفارش نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به برکات حضور بارگاه ملکوتی حضرت ثامن‌الحجج، علی بن موسی‌الرضا (علیه‌السلام) و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) اشاره کرد و گفت: آمدن این دو بزرگوار به سرزمین ما، پیامی مهم دارد؛ حرکت امام رضا (علیه‌السلام) از حجاز به سوی خراسان، نشان‌دهنده کشیده شدن محور هدایت و گسترش اسلام به سمت ایران اسلامی است.

وی افزود: کشور عزیزمان ایران، به برکت این دو حرم نورانی و مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، جایگاه عظیمی در جهان اسلام پیدا کرده است و ما شیعیان در پرتو این نعمت‌ها، قدرت معنوی و الهی ویژه‌ای یافته‌ایم که شکر آن بر ما واجب است.

امام جمعه بهاباد با اشاره به شرایط خاص و امنیتی کشور، بر لزوم حفظ انسجام و اتحاد داخلی تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی، وظیفه ما حفظ این همبستگی داخلی است و باید مراقب باشیم که رفتار، گفتار، موضع‌گیری‌ها و انتشار مطالب در فضای مجازی، این وحدت را خدشه‌دار نکند.

وی با بیان اینکه در دنیای پر از دروغ و جنگ روانی، پیدا کردن حقیقت آسان نیست، افزود: دشمن از هر وسیله‌ای مانند فضای مجازی، هوش مصنوعی، جعل صدا و تصویر برای ضربه زدن به کشور و نظام استفاده می‌کند.

ایشان بیان داشت: گاهی یک توییت، یک جمله نسنجیده، یا یک خبر تحریف‌شده در فضای مجازی منتشر می‌شود که باعث سردرگمی، تردید و نگرانی می‌شود. یکی از اهداف اصلی دشمن، زدن ریشه انسجام درونی جامعه، ایجاد اختلاف بین مسئولان و شکاف میان مردم و حاکمیت است.

وی تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند القا کند که در بدنه نظام جمهوری اسلامی اختلاف عمیق وجود دارد و مسئولان از مردم دور افتاده‌اند؛ در حالی که حقیقت چیز دیگری است. در جمع سران سه قوه نیز ادعا شد که اختلافی در بدنه نظام وجود ندارد و همه ما ایرانی و انقلابی هستیم و متجاوزان را پشیمان خواهیم کرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بیش از چهل سال است که در مقابل توطئه‌ها ایستاده و یکی از دلایل اصلی این ایستادگی، وحدت و انسجام مردم و مسئولان، و تبعیت ملت از ولایت و رهبری است. دشمن امید داشت که پس از هر فشار، اختلافی در داخل کشور به‌وجود بیاید؛ اما ملت ایران یک‌صدا و یک‌دل در کنار انقلاب و رهبری ایستاده‌اند.

ابراهیمی، با تأکید بر لزوم اتحاد، هوشیاری و ایستادگی در برابر دشمنی که آشکارا به نابودی کشور و ملت می‌اندیشد، این امر را یک تکلیف شرعی، ملی و عقلی دانست. وی اظهار داشت: امروز کشور ما با وجود همه فشارها و تحریم‌ها، قدرت خود را در منطقه و جهان نشان داده است و در برابر محاصره‌ها و تهدیدها، از موضع عزت و اقتدار دفاع کرده‌ایم.

ابراهیمی با اشاره به توانایی ایران در حوزه‌های مختلف از جمله دریا و دفاع از مرزها، افزود: در کنار این قدرت نظامی و سیاسی، اگر انسجام داخلی از بین برود، دشمن از همان نقطه ضربه خواهد زد. بنابراین، هیچ راهی جز حفظ وحدت ملی نداریم و هر سخن و اقدامی که مردم را نسبت به هم، نظام و مسئولان بدبین، مأیوس و جدا کند، دقیقاً در مسیر اهداف دشمن است.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن استفاده می‌کند. سیاه‌نمایی می‌کند، به‌دنبال ایجاد بی‌اعتمادی است و حتی تلاش می‌کند اعتماد مردم نسبت به شخص رئیس‌جمهور را تضعیف کند. رژیم آمریکا و مزدورانش مانند رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای وابسته منطقه‌ای، همین مسیر را دنبال می‌کنند. راه پیروزی ما، انسجام و همدلی است و خدای نکرده اگر این انسجام آسیب ببیند، چه دانسته و چه نادانسته، راه را برای نفوذ دشمن باز کرده‌ایم.

امام جمعه بهاباد به اجتماعات مردم در شهرهای مختلف اشاره کرد و افزود: این روزها اجتماعات دعا، مناجات و شب‌زنده‌داری‌های فراوانی در شهرهای مختلف دیده می‌شود که بسیار ارزشمند است و نمایش وحدت، معنویت و همدلی ملت ایران است.

وی با بیان اینکه امروز برخی تلاش می‌کنند ایران را به سمت مذاکره‌های جدید سوق دهند، گفت: ما بارها اعلام کرده‌ایم که قابلیت‌های راهبردی کشور، مانند توان هسته‌ای، غنی‌سازی و قدرت بازدارندگی، قابل مذاکره نیست. این‌ها مطالبه ملت ایران و ثمره سال‌ها مجاهدت است. ما هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم و هیچ نقطه‌ای از عملکرد آن‌ها نشان از صداقت نداشته است. مسئولان کشور نیز به‌درستی اعلام کرده‌اند که اعتماد به آمریکا بی‌معنی و بی‌نتیجه است. ملت ایران شروط مشخصی دارد که اگر آمریکا واقعاً به دنبال توافق باشد باید بپذیرد، وگرنه هیچ اعتمادی به آن‌ها وجود ندارد.

حجت الاسلام ابراهیمی گفت: این کشور، به فضل الهی، قدرت خود را در برابر آمریکا و دیگر دشمنان اثبات خواهد کرد. تلاش‌های دشمنان به جایی نخواهد رسید و آن‌ها به خاطر فریبکاری و دشمنی خود، محکوم به شکست خواهند بود. در آموزه‌های دینی ما، هیچ جایگاهی برای سازش با دشمن فریبکار وجود ندارد. این رفت‌وآمدهای به‌ظاهر دیپلماتیک اگر به اسم سازش باشد، اشتباه است. ما دنبال حل مسائل هستیم، اما نه به قیمت از دست رفتن عزت و اقتدار.

وی عنوان کرد: در این فضای جنگی و امنیتی، اتفاقات متعددی رخ می‌دهد که برخی از آن‌ها قابل بیان عمومی نیست. آنچه مهم است، این است که همه ما برای رسیدن به هدف اصلی، یعنی پیروزی و سربلندی ملت ایران، در کنار هم باشیم.

ابراهیمی ادامه داد: دشمن با همه امکاناتش تلاش کرد به ما ضربه بزند، اما شکست خورد. پس از ۱۲ روز تدارک، شش ماه تجهیز و برنامه‌ریزی، باز هم نتوانست کاری از پیش ببرد. ملت ایران و نیروهای نظامی کشور، با شجاعت و ایمان، در برابر چشم جهانیان ایستادند و دشمن را عقب راندند. نباید لحظه‌ای غفلت کنیم، باید مراقب باشیم، آگاه باشیم و اتحاد خود را حفظ کنیم. این اجتماعات شبانه، این گردهمایی‌ها و این همدلی‌ها، رمز پیروزی ملت ایران است.