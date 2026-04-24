به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی، در خطبههای این هفته نماز جمعه با تأکید بر اینکه «تثبیت قدرت ایران در تنگه هرمز» یکی از مهمترین دستاوردهای جنگ اخیر است، تصریح کرد: این تنگه هماکنون در اختیار نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار دارد.
وی افزود: نظم جدید اعلامشده از سوی فرمانده این نیرو، تردد غیرنظامیان را تنها از مسیرهای تعیینشده مجاز میداند و نظامیان نیز فقط با هماهنگی سپاه امکان عبور دارند. به گفته وی، این امر قدرت راهبردی ایران را در معاملات انرژی و عرصه جهانی افزایش داده است.
ناکامی دشمن در جنگ نظامی و تشدید جنگ رسانهای
حجتالاسلام حسینی با بیان اینکه دشمن در دستیابی به اهداف خود در این جنگ ناکام ماند، اظهار داشت: اهدافی که رئیسجمهور آمریکا مطرح میکند، نشان از سردرگمی و درماندگی آنها دارد. وی افزود: دشمن در این دوره تلاش میکند تا فرصتی را که در جنگ نظامی از دست داده، در جنگ رسانهای جبران کند.
امام جمعه زنجان، «تضعیف مرجعیت خبری آمریکا» را یک پیروزی بزرگ در حوزه رسانه ارزیابی کرد و با اشاره به دروغگوییهای ترامپ و رسانههای غربی، خاطرنشان ساخت: خبرسازیهای مربوط به مذاکرات و شکست ایران همگی دروغ بود. امروز آمریکاییها گرفتار رئیسجمهوری دروغگو شدهاند که بزرگترین دروغگوی جهان است.
وی همچنین از فریب خوردن برخی افراد داخل کشور توسط وعدههای دشمن انتقاد کرد و گفت: این حوادث باعث شد که آنها از خواب غفلت بیدار شوند.
خطیب نماز جمعه زنجان، «حضور حماسی مردم و تقویت انسجام ملی» را مهمترین دستاورد جنگ اخیر در حوزه اجتماعی خواند و تأکید کرد: این همبستگی که ممکن بود سالها طول بکشد و هزینههای هنگفتی برای دستیابی به آن صرف شود، به برکت خون شهدا و در این برهه ایجاد شد.
حجتالاسلام حسینی با هشدار نسبت به جنگ رسانهای دشمن، بر اهمیت سواد رسانهای تأکید کرد و از مردم و فعالان رسانه خواست هر خبری را بدون راستیآزمایی منتشر نکنند.
امام جمعه زنجان گفت: پرسیدن این سوالات که «چه کسی گفته؟ چه اهدافی دارد؟ و به نفع چه کسی است؟» میتواند در شناسایی اخبار غلط بسیار کمککننده باشد و باید تفکیک محتوا، اجتناب از جایگزینی خبر با تحلیل و توجه به زمان انتشار مورد تاکید باشد.
حسینی با اشاره به تقویت محور مقاومت، آتشبس در لبنان با فشار ایران و وحدت جبهه مقاومت، اظهار داشت: خداوند را شاکریم که ایران عزیز همزمان در میدان نبرد، عرصه دیپلماسی و حوزه اقتصادی به موفقیت دست پیدا میکند. امام جمعه زنجان همچنین به دستاوردهای فناورانه، قطع وابستگی به خارج، ایستادگی بر پای خود و رشد اشتغال در مناطق محروم اشاره کرد.
مناسبتهای مذهبی: آغاز طرح «تلاوت نور» و میلاد امام رضا(ع)
امام جمعه زنجان از آغاز طرح سراسری «تلاوت نور» در کشور خبر داد و گفت: این طرح در ادامه نهضت «زندگی با آیهها» اجرا میشود که طی آن مساجد و مراکز فرهنگی همزمان یک صفحه از قرآن را تلاوت و نکات آن را استخراج میکنند.
وی همچنین با اشاره به میلاد امام رضا(ع)، ایام دهه کرامت و روز بزرگداشت شاهچراغ(ع)، این روزها را فرصتهایی طلایی و ناب برای بهرهمندی از الطاف الهی دانست و زیارت امام رضا(ع) را یکی از اعمال محوری ماه ذیالقعده برشمرد.
حسینی تأکید کرد: نکته مهم در زیارت، استغفار است و زیارت امام رضا(ع) خود زمینهای برای تطهیر و استغفار محسوب میشود.
