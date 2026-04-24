به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا محمدی ظهر جمعه در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه نهاوند اظهار کرد: حضور پرشور و باشکوه مردم در تجمعات برای نیروهای مسلح و مسئولان و دولتمردان مایه قوت قلب است و جای قدردانی دارد.
وی با اشاره به سالروز عملیات آمریکاییها در صحرای طبس ادامه داد: پشتوانه قدرت ملت ایران، خدا و ائمه اطهار، وحدت و انسجام مردم است و دشمنان نمیتوانند این موضوع را درک کنند و در صحرای طبس و اخیراً هم در اصفهان دشمن شکست سختی خورد.
امام جمعه نهاوند بیان کرد: تکرار دروغها و بدون مستند حرف زدن ترامپ نقشه و هدف روانی آنها است و با این دروغها سعی دارند در صف مردم و مسئولان بیاعتمادی و تردید ایجاد کنند.
وی مشغول کردن و تردید در تصمیمگیری مسئولان و ایجاد سردرگمی از دیگر اهداف و دروغپراکنی دشمن دانست و افزود: باید مراقب باشیم و در مقابل دروغ پراکنی دشمن باید با جهاد تبیین دروغهای آنها را برملا کنیم.
حجت الاسلام محمدی گفت: دشمن بعد از شکست در میدان نبرد و در میدان دیپلماسی و امتیاز ندادن تیم مذاکرهکننده ایران و با حضور مردم در خیابانها، دشمنان ناامید شده است.
وی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد اختلاف برآمده است، افزود: دشمن سعی در القای اختلاف دارد تا وحدت را خدشهدار کند ولی ترامپ قمارباز باید بداند مردم پشتوانه این نظام هستند و پشت سر مسئولان انقلابی ایستادهاند.
امام جمعه نهاوند با بیان اینکه روی آوردن دشمن به حربه ایجاد اختلاف نشاندهنده ذلت آنها است، افزود: دشمن از ملت ایران اسلامی شکستهای سختی خورده و به دنبال توطئههای جدید است و ما وظیفه داریم هوشیار باشیم.
وی ادامه داد: پیام اتحاد سران سه قوه و مسئولان ارشد نظام؛ پاسخ زیبا و محکم و دندانشکنی به یاوهگوییها ترامپ جنایتکار بود و مردم هم با حضور در خیابان جواب دشمنان را به خوبی دادند.
حجت الاسلام محمدی گفت: امروز همه وظیفه داریم که در راستای وحدت قدم برداریم و امام شهید امت و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر لزوم حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه تأکید دارند.
وی با تاکید بر اینکه: ملاک همه ما، بیانات مقام معظم رهبری است و به مسئولان هم اعتماد داریم، اضافه کرد: دشمن درصدد است تا اعتماد بین مردم و مسئولان را از بین ببرد و باید مراقب این توطئهها باشیم.
